Jako spor hluchých občas působila výměna názorů na zadlužování České republiky, jejíž vláda letos hospodaří se schodkem státního rozpočtu ve výši půl bilionu. Zvyšování penzí, učitelských platů, podpory sportu, rodin s dětmi či hygien sice nekritizoval ani šéf ODS Petr Fiala, ale přes tyto pozitivní kroky uvedl, že se země řítí do obrovských potíží. „Nedělejme si iluze, každá vláda se bude muset s dynamicky rostoucím dluhem vyrovnávat, jinak se dostaneme do krachu,“ uvedl.

Konkretizoval pak hlavní problém: „Výdaje státu za posledních několik let vzrostly o 600 miliard korun, to je o 50 procent a pořád si na to musíme půjčovat. Dobrá zpráva je, že koalice Spolu ví, jak to řešit a na výdajové straně jsme schopni ušetřit 100 miliard korun ročně, aniž by se to dotklo lidí a kvality života.“

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš s tím zásadně nesouhlasil, neboť podle něj ČR zažívá nejlepší období své samostatné historie. „Dluh sektoru vládních institucí bude koncem roku 2021 nižší, než nám zanechala ODS a pan Kalousek, tedy 43,5 procenta, zatímco od nich jsme převzali 44,4 procenta.“ Odmítl také slova ekonoma Mojmíra Hampla, že obsluha státního dluhu by mohla ze 40 miliard stoupnout až na sto. „ČR je šestá nejméně zadlužená země. Ke konci září náš dluh klesne o dalších 130 miliard,“ uvedl.

Zadlužování lidi trápí

Dvě třetiny čtenářů Deníku, jak připomněl šéf bloku Piráti a STAN Ivan Bartoš, ovšem rostoucí deficity trápí. „Každý občan ČR dnes dluží 226 tisíc korun. Národní rozpočtová rada varuje, že když bude růst tempo zadlužování, do dvou let narazíme do dluhové brzdy, takže se omezí výdaje na zdravotnictví, školství a důchody, nebo příští vláda bude muset brutálně zvýšit daně,“ řekl Bartoš. Piráti a STAN proto připravili plán úspor Budoucnost bez zadlužování a investic Bilion pro Českou republiku. „Každé procento růstu HDP přináší do státní kasy sto miliard korun a podle tohoto plánu je třeba postupovat,“ míní Bartoš.

Premiér Babiš nejenže s obavami svých rivalů nesouhlasil, ale obvinil je, že tomu nerozumí: „My máme plán konsolidace veřejných financí do roku 2024 a pan Bartoš vůbec neví, o čem mluví. Já jsem byl ministr financí, dal jsem do pořádku veřejné finance a snížil dluhy, které nám tu nechal pan Fiala. Oba pánové, jeden je ajťák, druhý politolog, si evidentně něco přečetli, ale nikdy v tom nebyli, straší něčím, co nenastane.“

Výdaje se omezí

Šéf ODS připomněl, že řídil veřejné instituce s miliardovými rozpočty, které byly vždy vyrovnané. „Fakta jsou tato. V roce 2013 každý z nás dlužil 160 tisíc korun, dnes po osmi letech působení ANO ve vládě každý dluží 225 tisíc korun. Máme druhou nejdynamičtěji se zadlužující ekonomiku a i vládní odhady ukazují, že bychom se v roce 2023 dostali k 50 procentům dluhu vůči HDP, to je přece katastrofa, s tím něco musíme dělat,“ řekl Fiala a nabídl hned recept.

„Dokážeme garantovat snižování dluhu bez zvyšování daní, je třeba hledat úspory na výdajové stránce rozpočtu, které si vláda dostatečně nehledí. Ročně ušetříme sto miliard korun, 82 jsme už nabídli při přípravě rozpočtu na příští rok,“ dodal. Babiš ale kontroval, že je to nesmysl: „Ať pan předseda ukáže těch sto miliard, ať nám to dá položku po položce.“

Piráti jsou prý extrémní levice

Všichni tři uchazeči o premiérské křeslo na závěr slíbili, že jejich případná vláda rozhodně nebude daně zvyšovat. „Když pojede ekonomika, firmy logicky odvedou vyšší daně. Je zde velké množství lidí, kteří nejsou na trhu práce, ačkoliv by pracovat mohli a chtěli, třeba lidé v exekucích, na rodičovské, senioři nad 65 let. Sto tisíc lidí na trhu práce přináší 15 miliard korun na příjmové straně rozpočtu. My žádné daně zvyšovat nechceme, ani zdanění práce," řekl Bartoš. Andrej Babiš řekl, že ANO je připraveno mít zdravé veřejné finance při nízkých daních.

A osočil své vyzyvatele: „Naši soupeři jsou Piráti, to je extrémní levice, absolutně nekompetentní Ferjenčík, který chce zvyšovat daň z příjmu a zdaňovat podnikatele, start upy, zkrátka všechno. ODS byla ve vládě a zdanila důchodce, uvalila padesátiprocentní daň na stavební spoření, zvýšila DPH, my jsme daně snižovali, jsou na optimální úrovni, a proto je nechceme měnit.“

Lídr koalice Spolu Petr Fiala debatu uzavřel slovy: „Uskutečnili jsme svůj program, který jsme slibovali, a to je zrušení superhrubé mzdy, snížení daně z příjmu. Lidé mají víc peněz v peněženkách a pomáhá jim to vyrovnat se se zdražováním. My určitě daně zvyšovat nebudeme, dokonce chceme zavést daňovou brzdu.“

Šestá debata Deníku se uskuteční příští středu 22. září v 10:00 a jejím tématem bude zelený úděl, elektromobilita a ceny energií.