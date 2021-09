"Sednu si ke stolu s každým subjektem a nevylučuju absolutně žádnou koalici," řekl Vondráček, který vede kandidátku ANO ve Zlínském kraji. U KSČM ale vidí problém, že v ní stále jsou "kovaní stalinisté". "K minulosti se ještě nepostavili tak, jak bych si představoval," poznamenal. K SPD řekl, že se poslanecký klub hnutí a předseda subjektu Tomio Okamura ve Sněmovně chovají korektně.

Poslanec ANO Robert Králíček později zmínil, že pro něj jsou nepřijatelné například návrhy na referendum o vystoupení z Evropské unie či Severoatlantické aliance (NATO). KSČM chce opustit NATO, SPD chce hlasování lidu o členství v EU i NATO.

"Máme v koalici jasně napsáno, že do koalice s KSČM, SPD nebo s ANO nepůjdeme," řekl Farský, jenž je v čele kandidátní listiny v Libereckém kraji. Doufá v to, že první povolební jednání Pirátů a STAN bude s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Také místopředseda ODS Martin Kupka v druhé hodině pořadu uvedl, že koalice Spolu dala jasně na stůl, co jí na současném vládnutí ANO vadí. Česko podle něj mimo jiné ztrácí v Evropě prestiž, kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou ohroženy peníze z evropských dotací.

"Je odpovědné si říct, že si to nedovedeme představit a že takhle vládnout nechceme," řekl Kupka. "Chceme vládnout s demokratickými subjekty, vyvést současnou vládu z marasmu a dát dohromady vládu, která povede Českou republiku do 21. století," dodal.

Průzkum: Volby by jasně vyhrálo ANO

Podle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News z přelomu srpna a září by nyní sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO před Spolu a Piráty a STAN. ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé Spolu rovných 20 procent a třetí Piráti se Starosty 18 procent. Nynější vládní ČSSD by se do Sněmovny nedostala, SPD a KSČM ano. Volby do Sněmovny se uskuteční zhruba za měsíc, a to 8. a 9. října.

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka uvedl, že by sociální demokracii v příštím volebním období slušela opozice a že zkušenost s vládnutím s hnutím ANO "stačila".