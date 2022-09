Kateřina Čivonová

Státní zaměstnankyně, Slaný

Kateřina Čivonová, státní zaměstnankyně, SlanýZdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová

Ve Slaném se cítím poměrně bezpečně, zejména, když jdu v doprovodu. Pokud měla jít po městě sama, záleželo by na tom, kolik by bylo hodin a zda je tma. To bych asi sama nešla. Ale to v žádném městě, nejen ve Slaném.

