Pulsující tepna města?

To všechno se ale stále dá změnit. A patrně se už nyní blýská na lepší časy. Bude pěší zóna v Kladně zachráněna? Vrátí se na ni život? Vedení současné kladenské radnice věří, že velká investiční akce zaměřená na proměnu pěší zóny i autobusového nádraží v její spodní části prostor změní v pulsující tepnu největšího středočeského města.

Radnice pod vedením stávajícího primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno), který je v čele města teprve dva roky, vypracovala rozsáhlý projekt na proměnu pěší zóny. První etapa odstartovala letos v dubnu, kdy započaly práce na revitalizaci komunikací a okolního prostranství, včetně zeleně. Ponejprv na náměstí Svobody až po Kleinerovu ulici a v červnu byl tento úsek hotový.

Na hotovou část navazují úpravy před kinem Sokol a před Sokolovnou a v Tyršově ulici. Hotovo bude v září. „Povrch komunikací je ze žulových kostek. Náklady na revitalizaci pěší zóny jsou přibližně 45 milionů korun. V dalších letech práce postoupí dále ulicí T.G.M. až na Poštovní náměstí. Celá akce je naplánována do konce roku 2024,“ připomněl Volf.

Vyvrcholením proměny pěší zóny je dále i projekt na modernizaci autobusového nádraží. Ten město Kladno pod vedením primátora Volfa komplexně vypracovalo už v minulém volebním období.

Projekt autobusového terminálu vzešel tehdy z architektonické soutěže. Neznamenal pouze úpravu stání pro autobusy a nové zázemí pro cestující, ale kompletní revitalizaci území a jeho urbanistický rozvoj. Součástí projektu byly i nové budovy kombinující bydlení s obslužnou sférou a více než 90 parkovacích míst a nové napojení na Poštovní náměstí. Vítězný návrh předpokládal i budoucí rozšíření centra směrem k průmyslové zóně Poldi. Město dokonce tehdy zajistilo přes 130 milionů korun v rámci dotace.

Zbytečně nákladný projekt

Radnici v roce 2018 ovládlo nové vedení města v čele s primátorem Danem Jiránkem (ODS) a projekt byl zastaven. Přesvědčeno bylo o tom, že se jedná o projekt zbytečně nákladný a slibovanou dotaci by údajně Kladno nemělo šanci získat.

„My jsme přesvědčeni o opaku. V našem projektu se počítalo s přestavbou autobusového nádraží i vybudováním podzemního parkoviště a nové infrastruktury pro podnikatele. Práce na revitalizaci pěší zóny měly proto původně začít odspodu. K oživení je totiž potřeba nejen ulici opravit, ale připojit k ní právě i novou infrastrukturu, dále autobusové nádraží a dostat tam lidi, včetně parkoviště. To se bohužel zastavením projektu nepodařilo, proto jsme začali letos revitalizací seshora,“ vysvětlil Volf.

Architektonická studie oka

Jak bylo již výše zmíněno, ke spodní části pěší zóny se vedení města dle nových podmínek dopracuje nejdříve za dva roky. Perlou opravené pěší zóny se navíc má stát i někdejší kino Oko, na které už také existuje projekt, včetně architektonické studie.

Oko by se podle ní mělo změnit na nové společenské a kulturní centrum s využitím pro maturitní plesy, představení amatérských souborů i pro konání konferencí.

Komentář Kateřiny Nič Husárové: Promenáda má stále šanci

Kateřina Nič Husárová.Zdroj: Deník / Jan BrabecTéma kladenské pěší zóny a ponejvíce hlavní třídy T.G.M. rezonuje největším středočeských městem roky. Když jsem začala před dvaceti lety do Kladna dojíždět za prací, činilo mi radost hlavní třídou procházet. Obří obchodní centra byla tehdy v plenkách a malé obchůdky tím spíše plné atraktivního zboží, které u nás ve Slaném třeba ani nebylo k dostání. Z výkladů se na člověka věci jen smály a lákadel přemíra.



Zejména pak před Vánoci nevěděl člověk, za co dříve utrácet. I polední pauza strávená například v legendární restauraci Korzo, kde jste měli z prvního patra kladenskou promenádu jako na dlani, byla též příjemným spočinutím v hektickém pracovním dni. Venku, v obchodech a zkrátka všude pulzoval život. Spěchající lidé se museli jeden druhému vyhýbat, aby do sebe nevráželi.



Dnes se vyhýbáte taky, ale spíše podivným partičkám, které koukají, co by kde komu šlohly, uskakujete před bezohlednými ušmudlanými caparty na elektrokoloběžkách a u fontány v půli pěší zóny si posezení raději odpustíte, protože nechcete posvačit s bezdomovcem, jenž nesdílí vaše hygienické standardy.



Je mi to líto a je to škoda. Ale je to tak. I kdyby tam onen mužík neseděl, nechce se vám koukat do prázdné špinavé výlohy, byť byste sousedního kavárníka třeba i rádi podpořili. Prostě člověka tak nějak přejde chuť.



Snad možná nakoupím cestou nějaké květiny vyložené před asijským obchodem. Kultura prodeje sice bídná, ale rostliny vypadají čerstvě, stejně jako kebab na horním konci pěší zóny. Dávám si tedy ještě poslední slalom mezi dlažebními kostkami, které čekají až na ně přijde řada při aktuální rekonstrukci povrchů a čile vyrážím směr Slaný.



Pochopitelně, než se setmí. Město duchů už mi pomalu dýchá do zad a není nic, co by mě tu drželo. Ale protože jsem optimista, věřím, že se to už brzy změní a i já se budu do centra Kladna po celkové modernizaci opět ráda vracet, protože nebude lepšího místa k práci i relaxaci.