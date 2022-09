„Policejní bod je pro nás skvělý zejména proto, že občané nemusí se svými problémy na policejní služebnu, a přesto mohou svá oznámení podávat kdykoli je třeba. Policie tak v nočních hodinách může nasadit více svých lidí do terénu,“ dodal starosta.

Co se týká bezpečnostních složek, radnice může ovlivnit pouze počet strážníků Městské policie Slaný. „Stavy strážníků se nám podařilo doplnit. V plánu mám i vytvoření speciální pochůzkové skupiny, která bude procházet v nočních hodinách v některých lokalitách města. Bude se koncentrovat na místa, kde dochází k rušení nočního klidu, případně se v nich občané necítí bezpečně,“ sdělil starosta.

Obyvatelé Slaného si také dlouhodobě stěžují na rušení nočního klidu, které souvisí s pobytem hostů v restauracích a barech hlavně v okolí náměstí. I přestože podniky v danou dobu uzavřou, s podnapilými hosty, kteří se odtud posléze vycházejí, to mají strážníci i policisté nesnadné. Přesto vyhláška o rušení nočního klidu, která byla předložena zastupitelům, neprošla.

Část zastupitelů byla sice pro to, aby byl vytvořen dokument alespoň na zkušební dobu, ale nepodařilo se ho schválit. Někteří zastupitelé považují vyhlášku za diskriminační vůči podnikatelům, kteří noční klid daný zákonem dodržují a nepřejí si, aby kvůli pár problémovým podnikům byla omezována živnost všem.

„Vyhláška cílila na podniky, jejichž provozní doba je nastavena do tří i čtyř hodin do rána, a provozováním této činnosti trpí obyvatelé žijící v okolí provozoven. Domnívám se, že možnost mít o víkendu otevřeno do jedné hodiny ranní, by měla být rozumným kompromisem mezi zábavou návštěvníků restaurací a odpočinkem obyvatel žijících v těchto lokalitách,“ vysvětlil návrh starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) a připomněl, že podobnou vyhlášku mají schválenu i jiná města. Její návrh byl připravován právníky a předán k posouzení ministerstvu, kde byla shledána nezávadnou a vhodnou ke schválení.

Vedoucí Městské policie ve Slaném Bedřich Sirůček připomněl, že v letech 2017 až 2021 bylo kvůli rušení nočního klidu 587 výjezdů do 130 ulic ve Slaném. Přímo do centra města, které by podle vyhlášky mělo zahrnovat 13 ulic, mířili strážníci ve 188 případech. „V posledních měsících stoupá počet rušení nočního klidu v centru města vždy v pátek a v sobotu,“ dodal Sirůček, který se přiklání k zavedení vyhlášky.

Pokud se zaměříme na výše zmíněný soukromý objekt někdejší pekárny Luka v Pražské ulici, kde žijí roky dospělí a děti v prostorech, které nejsou určeny k bydlení, i v tomto případě hledá radnice řešení.

„Jedná se o velmi složitý problém, který se řeší ve Slaném více než dvě desítky let. Bohužel, zákony naší země nedávají radnici žádné nástroje na restriktivní řešení této problematiky. I proto jsme v letošním roce zahájili spolupráci s renomovanou projekční kanceláří, která má za sebou proměnu pražské čtvrti Karlín. Naší společnou snahou je přeměna celého pražského předměstí.

Prostřednictvím změny územního plánu chceme dát možnost nahradit staré a často ani nevyužívané průmyslové objekty. Zároveň ve spolupráci s právníky hledáme možnosti, jak se bránit proti nevhodnému způsobu podnikání, tzv. byznysu s chudobou. Oslovili jsme i skutečné majitele objektu žijící v Latinské Americe s žádostí o pomoc, či ideálně jednání o odkupu,“ uzavřel starosta Slaného Martin Hrabánek.

Glosa Kateřiny Nič Husárové: Za pocit bezpečí dám i já svůj hlas



Kateřina Nič Husárová.Zdroj: Deník / Jan BrabecTéma bezpečnosti rezonuje ve Slaném už delší čas. Ve dne to ještě ujde, ale večer se ve městě a zejména pak v okrajových částech a u restauračních podniků začnou rojit podivné partičky, které nezřídka obsadí lavičky. Někde už je město i soukromníci z preventivních důvodů odstranili. Veselo je také pravidelně ve večerních hodinách na parkovišti u Kauflandu, kde si dává dostaveníčko mládež, která se zde před vrstevníky předvádí v driftování, a podobně je tomu i na velkokapacitním parkovišti na Dolíkách.



Dospělí aktuálně řeší energetickou krizi i to, jak vyjít s napjatým rodinným rozpočtem. Naproti tomu, mládež má energie a finančních prostředků patrně nadmíru a jediné, co tyhle „zavodáře“ zajímá, jak se slézt před obchoďákem, u benzinky, kde sehnat hulení nebo něco tvrdšího. Příležitostí k tomu mají ve Slaném nespočet. I to se snadno skryje pod rouškou tmy.



Ti, kteří holdují zatím „jen“ alkoholu, mají i pod hranicí dospělosti dostatek příležitostí, kde si zakoupit omamný mok v řadě asijských večerek. Ve Slaném to prostě žije. Jenže, vystrčte po setmění čumák. Pokud nejste na stejném alkoholickém potenciálu, rozjuchané partičce se vyhnete raději obloukem. A stejně tak bezdomovcům, kteří před výše jmenovaným obchoďákem žebrají, kálejí v přilehlém parku, povalují se po lavičkách či vybírají popelnice a i tam po sobě zanechají nezřídka nepořádek.



Ať se na radnici snaží sebevíc, bez změny systému a postoje, že alkohol je společensky tolerovanou drogou, se mnoho nezmění. Navíc v době, kdy žije mnoho lidí v nejistotě, že právě oni uvíznou v široce rozevřených sociálních nůžkách, sahají po sklence i ti nejodolnější. Těžko bude nakonec mnohým z nás. A bát se pak i na ulici v rodném městě, není nikomu příjemné. Kdo tohle dokáže vyřešit, patrně jednou vyhraje volby. Obávám se však, že jediné volební období na to nestačí.