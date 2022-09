Velvarští zachránili a opravili velký kulturní dům někdejší hotel Záložna, vybudovali komunitní centrum u obnovené plovárny a věnují se rozvoji sportovišť, škol i infrastruktury, modernizují kanalizační síť.

Na příští volební období jsou nachystány další velké projekty jako přístavba nového křídla základní školy za 160 milionů, výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v místní části Ješín, obnova klíčové místní komunikace u školy, kompletní rekonstrukce mateřské školy či budování rozsáhlého mokřadu na kraji města. Na všechny tyto akce jsou připraveny projekty, některé již mají i přislíbenou dotační podporu.

Velvarský problém ale začíná být s tím, jak s realizací těchto akcí naložit v nejisté době energetické krize. "Městu končí k počátku roku fixace energií a podle predikce by nově mělo platit za plyn místo 700 tisíc ročně až 14 milionů, u elektřiny se dostávají na sedm. To je mimo finanční možnosti města, proto bude nutné hledat velké rezervy. To ale způsobí, že město nebude mít prostředky na kofinancování investičních akcí. Vymyslet cestu z tohoto začarovaného kruhu bude zřejmě hlavní úkol pro nové vedení města," konstatuje stávající starosta Radim Wolák.

Jak zjišťoval Kladenský deník, zatím to vypadá, že vedení Velvar bude pokračovat ve velmi podobném složení a přátelském duchu. Ještě v minulém volebním období kandidovala ve Velvarech čtyři uskupení, a to KSČM, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů a uskupení zástupců místních spolků Oživme Velvary!

Do zastupitelstva se nedostal zástupce komunistů a ostatní uskupení pokračovala v složení podobném tomu předchozímu, druhé období získal důvěru na pozici starosty současný Radim Wolák z Oživme Velvary!

Pro letošek ze seznamu stran ubyla i ODS a kandidátku sestavila dvě uskupení nezávislých kandidátů a kandidátka jedné osoby. Voliči na seznamu najdou především známé tváře kandidující již v minulých letech. Horní příčky uskupení Oživme Velvary! i Sdružení nezávislých kandidátů obsadily osoby, které již opakovaně vykonávají zastupitelský mandát, najdete tu ale i nové tváře.

Stávající starosta Radim Wolák by rád pokračoval v roli starosty, podle místních zdrojů nemá žádného vyzyvatele. Sám předpokládá, že Velvary si i nadále udrží spřátelenou pracovní atmosféru. Podle jeho slov jsou na seznamech samí pracovití a rozumní lidé, a hlavně, jak říká, tam není „žádný blbec“, který by chtěl do zastupitelstva jen za účelem prosazení vlastních zájmů. Tváří v tvář energetické krizi se není ani co divit.

Do volebního klání jdou letos ve Velvarech tři uskupení. Oproti minulým volbám je to o jedno sdružení méně, přičemž jejich skladba se téměř zcela proměnila. Z minula zůstává pouze úspěšné Oživme Velvary, které vede stávající starosta města a vysokoškolský učitel Radim Wolák (45). O mandát zastupitele se uchází též interní auditor, zvěrolékařka, specialistka letecké dopravy, muzejní pedagožka, lékárnice, agronom a další zajímavé osobnosti.



Po čtyřech letech ve Velvarech už kandidátku nesestavili komunisté, ODS ani STAN. Místo nich je v nabídce pro voliče Sdružení nezávislých kandidátů, jejichž lídryní je prodavačka a ombudsmanka Domu zahraniční spolupráce Jitka Valchářová (43).



Důvěru dále dostalo i dalších 14 kandidátů, kde mají zastoupení profese jako vedoucí provozu hasičské služby, živnostníci, učitelka, advokátka, studentka nebo instalatér. Poslední velvarskou kandidátku s názvem Taky něco pro ženy vede a sama tvoří důchodkyně z Velké Bučiny Jaroslava Veselá (66).

Ve městě se neřeší mnoho ožehavých témat, a ta nepříjemná jsou rozdělena do dvou skupin. Tu první, jako je nutnost modernizace škol, opravy komunikací a další infrastruktury, se snaží řešit město samo získáváním prostředků z dotačních zdrojů, což se daří, ale ne vždy to jde rychle. Druhou skupinu problémů, jako přetíženost dopravy na krajských komunikacích či ubývání některých služeb, nemohou zastupitelé přímo ovlivnit, mohou pouze vyvíjet tlak na zodpovědné či se pokoušet vytvářet vstřícné prostředí pro soukromníky.

Otázkou je, do jaké míry donutí energetická krize město ubírat ze svých plánů. Jisté je, že velvarské volby rozhodnou voliči. Podle všeho si budou mezi kandidáty vybírat ty, kteří budou vzbuzovat jejich důvěru, že dokáží provést město těžkým obdobím a zároveň dokáží udržet či zvyšovat dobré zázemí a přátelskou pohodu v tomto klidném městě.

Sloupek šéfredaktora Martina Rumlera: Téma voleb? Kde vzít a nekrást



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivPeníze, peníze a zase peníze. Když jsme se voličů napříč krajem ptali, co by od nových zastupitelstev, která vzejdou z komunálních voleb chtěli, objevovaly se parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec.



A na tohle všechno jsou třeba peníze, kterých radnice obvykle nemají nazbyt. „S naším rozpočtem, který činí 30 milionů, se do akce nemůžeme pustit bez dotace. Zároveň z ní potřebujeme pokrýt co nejvyšší množství nákladů,“ řekl Deníku před časem starosta Lužné o plánech na dům s pečovatelskou službou za bratru 80 milionů korun.



Podobně popisovaly v uplynulém volební období své plány i další hlavy měst a obcí.



Možná tedy téma Co u vás rozhodne volby mohlo být pro všechna vybraná města a obce jednotné. Rozhodne šikovnost vedení radnic sehnat dotace, naspořit peníze, postarat se. A rozhodne sázka voličů na to, komu se to podle nich v následujících čtyřech letech povede.



Zachovat totiž města a vesnice v provozu je čím dál dražší a lepší to nebude. Nová vedení radnic budou muset sestavovat rozpočet s vědomím toho, že daleko více peněz půjde na vytápění veřejných budov, na elektřinu a plyn. Zároveň budou muset vymyslet „polštář“ pro případy, že se do stavu nouze dostanou jejich obyvatelé a ne vždy bude umět pomoci stát či kraj.



V takové situaci se ale žádaná parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec vzdalují a je možné, že ani další volební období nebude stačit na to, aby alespoň něco z toho vzniklo. Ačkoli se totiž jistojistě život v ulicích a rozvoje obcí a měst zcela nezastaví, je docela pravděpodobné, že se na nějakou dobu zpomalí.



Proto budou komunální volby také o výběru šikovných hospodářů a často obětních beránků, kteří budou z pozice komunálního politika muset přijímat i nepopulární opatření a vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze.



Za redakci středočeských Deníků vám přeju dobré rozhodování u voleb, šikovné a schopné vedení vaší radnice a aspoň nějaké splněné předvolební sliby.