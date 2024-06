DJ pouštěli z desek hity devadesátých let a nechyběly televizní i filmové hvězdy jako Viky Cabadaj, Zdeněk Godla a další. Lidé se dobře bavili při doprovodném programu v pojídání jahod nebo pražených cvrčků. Maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého pak před zraky publika dokázal vítězně spořádat kilo vraňanských jahod, které ve finále zapil nealko pivem. Akcí provedl moderátor Aleš Švarc z Radia Relax. Mnozí byli ověnčeni havajskými věnci, jejichž koupí přispěli na podporu nemocného Ondry, další dorazili v nápaditém dobovém oblečení ve stylu devadesátek, došlo i na barevné dovozové šusťákové teplákovky a další.

Devadesátky v letňáku | Video: Jitka Krňanská

Do varu pak v noci dostala všechny kapela Holki, která slaví pětadvacet let své existence. Současné dívčí trio s kapelou vystřídalo hudební uskupení Verona. Akci provázelo po celý den krásné červnové počasí. Nechybělo bohaté občerstvení v mnoha stáncích a pivo i nealko teklo proudem. Plno tak bylo i při posezení pod plátěnou chobotnicí.

Na bezpečnost návštěvníků dohlíželi v žigulíku a volze příslušníci Veřejné bezpečnosti rovněž v dobových uniformách. „Jsme rádi, že se akce a povedla. Lidé si to užili a mnozí společně zavzpomínali na mládí. Máme radost, že přišlo hodně návštěvníků. Je to pro nás motivace, abychom i na příště vymysleli parádní program. Slánský amfiteátr k tomu přímo vybízí a je skvělé, že to tu žije,“ řekl za organizátory Jiří Loskot st.