"I když je festival rockovou akcí, bude jednou z jeho hlavních hvězd písničkář Pokáč, mimo jiné bývalý student slánského gymnázia. Dalšími velkými taháky jsou pak známé a oblíbené skupiny stylu ska Sto zvířat a Fast food orchestra, po letech zavítá na Valník také ikona českého reggae, kapela Švihadlo. Pomyslnou třešničkou na dortu by pak měla být legendární rocková parta Mňaga a Žďorp, patřící bezesporu mezi nejvýraznější hudební kapely české porevoluční éry se spoustou známých hitů, které už téměř zlidověly. Na Valník se vrací po předlouhých 21 letech," vyjmenoval největší lákadla dramaturg festivalu a hlavní pořadatel Sváťa Šváb.

Na Valníku ovšem nebudou chybět ani české punkové legendy SPS a N.V.Ú. včetně předních kapel české punkrockové scény, jimiž jsou především oblíbené a spolupořadatelské domácí slánské Totální nasazení, z dalších potom žádané party jako Punk Floid, Houba či Vision Days. "Také zahraje kapela Volant s jejich tolik typickým saxofonem nebo Slováci Bratislavská dievčata," dodal Sváťa Šváb.

Rock šmrnclý špetkou punku nabídnou Zakázaný ovoce a Covers for lovers, do folkrocku zabrousí slánští Deratizéři, do rytmů ska potom Peshata a Žádnej stres. "A aby punkrocku nebylo málo, ve svižných rytmech zahrají také Švindl, MZH, Nízká úroveň nebo Zputník. Vyznavače tvrdší hudby jistě potěší nejen legendární Našrot, ale i další kapely podobného ražení jako například hardcore smečky Konfront nebo Just wär," vyjmenoval pořadatel další skupiny.

V rámci tradiční podpory regionální scény vystoupí také například místní známé a kultovní kapely Dilemma in cinema, Svoloč, S.N.A.D. či mladíci Rozkvěty. Z mladší generace kapel se jako host opět představí zástupce soutěže Skutečná liga, jímž bude tentokrát skupina Wotazník.