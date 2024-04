O týden později se v Kladně koná od o víkendu od 8. do 9. června festival umění a hudby pod širým nebem. Jsou jím 42. Kladenské dvorky ve čtvrti Podprůhon, kde se výtvarníci a muzikanti představí na více než třech desítkách soukromých dvorcích i pódiích. Do druhého ročníku vstoupí 15. června hodinu po poledni dále festival Vobdrko v areálu bývalé Vodárny v Brandýsku s kapelami Puprle Mania, Propan-Butan a další.

Pořadatelé akce 90ky v letňáku ve Slaném slibují zase prima retro zábavu s Veronou, kapelou Holki, Viki Cabadajem, Slávkem Bourou a dalšími v sobotu 22. června. A ve Slaném bude znít hudba tradičně každý letní pátek po celé prázdniny na Masarykově náměstí vždy od 20 do 22 hodin v rámci festivalu Music on the Square. Jako každý rok je festival přehlídkou mnoha žánrů.

Nejmasovější hudební akcí léta je ve Slaném každoroční open air festival Valník. Jak řekl za pořadatele Sváťa Šváb: "Letošní ročník je jubilejní 25. ročník a uskuteční se ve dnech 16. - 17. srpna opět areálu letního kina ve Slaném. Účast už potvrdily kapely Sto zvířat, Švihadlo, Fast Food Orchestra, Totální Nasazení, SPS, Punk Floid, Zakázaný ovoce, Bratislavské Dievčatá, Zputnik, S.N.A.D.

Zdroj: Jitka Krňanská

A pozadu nezůstávají ani v Kladně, kde se i letos koná v sobotu 27. července Letní festival současně na náměstí Starosty Pavla před radnicí, tak v areálu zámku. Pořadatelé chystají kromě hudby i přehlídku kulinářských specialit. Největší akci roku město tradičně nechává až na samý závěr léta. Jsou jí Dny města Kladna, které každoročně navštíví desetitisíce lidí.

Letos se budou konat od pátku 6. září do neděle 8. září. Největší kladenský festival pod širým nebem rozzáří nejen pyroshow s hudebním doprovodem ale především potěší všechny fanoušky popové hudby. Kladenskému publiku se představí například Leoš Mareš, Michal David, Jiří Korn nebo zahraniční hvězdy popu Twenty 4 Seven, Headway, LayZee aka Mr. President.

Zdroj: Jitka Krňanská

„Ještě není ani léto a vím, že po Kladně koluje mnoho tipů, kdo se v září představí na Dnech města Kladna. Vyslyšeli jsme zprávy a ohlasy všech, kteří jsou příznivci trochu jiného stylu a interpretů, než jsme měli na Sletišti doposud. Přiznám se, že to sice můj šálek kávy není a mám raději rockovější hudbu, ale oslavy města patří především Kladeňákům a bezpochyby si tato akce zaslouží obměnu," řekl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Headlinera, tedy hlavní hvězdu celé akce, ale zatím ještě prozradit nechtěl.