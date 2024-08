Koncert oblíbené slovenské kapely No Name v Zahradě Kladenského zámku. | Video: MMK/Karel Greif

Daniela Martinovská dnes 12:00

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další z řady letních koncertů se v pátek 9. srpna uskutečnil v Zahradě Kladenského zámku. Tentokrát se mohli Kladeňáci těšit na oblíbenou slovenskou kapelu No Name. Skupinu z Košic proslavily hity Ty a Tvoja sestra, Žily či Čím to je.