Hlavním tématem 42. Kladenských dvorků je Stopa a odrazí se nejen ve vystavovaných dílech, ale i v dalším doprovodném programu celého festivalového víkendu. Stejně jako v předchozích letech, ani letos nebude chybět bohatý hudební a další doprovodný program.

Kladenské dvorky se v průběhu let proměnily ze skromného sousedského setkání v událost, která je oblíbená u široké veřejnosti a je oslavou umění ve všech jeho podobách. Pro některé je vystavování zde již tradicí, na každém ročníku se ale představí i nové tváře.

„Navázali jsme nově spolupráci s děčínským spolkem Sto let z ledu ven, který sdružuje místní sochaře, malíře, fotografy i hudebníky. Těšíme se, že nováčci ze severu Čech vnesou do Podprůhonu svěží vítr. Originální a pravděpodobně nepřehlédnutelnou instalaci ze své historie chystá také kladenské divadlo V.A.D.,“ říká Petr Lukáš, který zastřešuje výtvarnou část festivalu.

close info Zdroj: Oto Pilz zoom_in Z festivalu Kladenské dvorky.

Nebudou chybět ani výtvarné dílny pro veřejnost, které Spolek Podprůhon pořádá ve spolupráci například s Labyrintem Kladno, CPIC, Centrem LOCIKA nebo uskupením PANDA BANDa.

"Kromě umění patří ke Dvorkům neodmyslitelně také hudba. Na šesti pódiích a menších scénách dostanou prostor talentovaní muzikanti nejen z Kladna a širokého okolí, ale i z ostatních koutů republiky," uvedla k programu za pořádající Spolek Podprůhon Kateřina Jůzová.

Představí se například The Doors tribute band, Come Beatle Together, Jan Loněk a Merlin, Karel Pazderka Band, The Bad Czechs, Houby zle nebo Iva Marešová a RAZAM. "Nebudou chybět ani slavná jména – po letech na Dvorky opět zavítá bigbítová hudební skupina Schodiště nebo Robert Křesťan & Druhá tráva. Již podruhé zde svou kytaru rozezní excentrická zpěvačka Tereza Rays se svou kapelou Electric Lady," doplnila Jůzová.

Zajímavým oživením bude pásmo slam poetry na dvorku Pod Jabloní a nebude chybět ani Anatol Svahilec, jedna z předních tváří české slamerské scény. O kulturní zážitek pro nejmenší se pak postará vsetínský BUBU klub se svým představením Kráva a dědeček nebo herci z Divadla v Dlouhé a jejich pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký.

"Kladenské dvorky pořádá Spolek Podprůhon. Jejich financování zajišťuje především díky klíčovému partnerovi firmě TG Czech a dalším sponzorům, dotaci od Středočeského kraje, darům od malých dárců prostřednictvím platformy Darujme.cz a od loňského roku také vybíráním vstupného symbolických 100 korun za osobu, děti do 15 let zdarma, 200 korun rodinné vstupné. Každý platící návštěvník tak získá vstupenku na oba festivalové dny a tištěný program," uzavřela Kateřina Jůzová.