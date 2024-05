V rámci oslav 79. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa se v úterý 7. května odpoledne strhla bitva o Brandýsek inspirovaná skutečnými historickými událostmi z května 1945.

Osvobození obce Brandýsek | Video: Jitka Krňanská

Na louku u bývalé vodárny pozvali návštěvníky členové Klubu historických vozidel Brandýsek ve spolupráci s obcí a místním borem dobrovolných hasičů. Publiku aktéři předvedli komentovanou dynamickou bojovou ukázku, kdy se před devětasedmdesáti lety nad obcí v prostoru Na Rovinách zkřížily cesty ustupujících jednotek německé branné moci a obrněné brigády vojsk SSSR postupující ku Praze.

Zdroj: Jitka Krňanská

Mimo to si diváci mohli prohlížet dobovou vojenskou techniku, armádní výstroj nebo ukázku stanového ležení s polní kuchyní.

Večer areál vodárny rozburácel bigbítový nářez v podání kapely All Right Band.

Nechyběly stánky s pivem, nealko nápoji a chutným občerstvením. I když celou akci provázelo deštivé počasí, lidé si i letos odnesli nevšední zážitek.

Ve Slaném oslavili Den vítězství. Zahájili výstavu věnovanou Felixi A. Hellerovi