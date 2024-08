Prázdninový festival Music on the Square ve Slaném v pátek 9. srpna 2024. | Video: Jitka Krňanská

Kateřina Nič Husárová dnes 08:14

Prázdninový festival Music on the Square pokračoval na Masarykově náměstí ve Slaném dalším pátečním večerním koncertem. Z pódia tentokrát pobavily publikum místní kapely Odnoge a Kapišto. Náměstím zněly hudební žánry jako reggae, beat, ska i punk. Do centra přilákaly díky tomu desítky nadšených posluchačů, kteří si oba koncerty velmi užívali až do nočních hodin.