Černucké Máje nadivoko. Tak nazvali pořadatelé sobotní veselici pod širým nebem, která se uskutečnila v sobotu 11. května na fotbalovém hřišti v Černuci u Velvar. Nechybělo přivítání medovinou, ozdobené březové májky, tanec pod májí, soutěž v lezení na Krále – máji. Nejúspěšnější si odnesl Krále domů.

Druhý ročník Májí nadivoko v Černuci. | Video: Martin Nič

Kromě omladiny si akci nenechali ujít caparti nebo dříve narození a další návštěvníci. K tanci a poslechu hrála kapela Kaštanka. Vystoupily děti z místní mateřinky a žáci Základní umělecké školy Velvary.

Nejmenší si prosluněnou sobotu užívali na skákacím hradu, dobovém kolotoči. K pobavení dětí byla nachystána i střelnice, malování na obličej, pletení copánků, tvoření s barevnými písky, tetování a korálkování.

Dospělí si užili vtipné vystoupení herce Jaroslava Skopala alias filmového majora Hrubce, který publikum pobavil imitováním slavných osobností, anedkotami a historkami z natáčení. Na místě ho za nepřístojné chování zatkla, k překvapení všech, policejní hlídka. V rámci legrace, pouze improvizovaná.

Zdroj: Martin Nič

Svým vystoupením přispěla i zpěvačka a šansoniérka Michaela Břízová Řečínská. Černucké Máje nadivoko vyvrcholily večerní taneční zábavou.

„Akci pořádáme podruhé. Jsme velmi rádi, že se vydařila a lidé se opět dobře bavili. Vyšlo nám krásné počasí, tak máme o to větší radost,“ řekla Andrea Plevová z místní party, která si říká Akční skupina. „Chceme, aby to u nás ve vsi žilo. Kromě Májí nadivoko pořádáme během roku řadu dalších akcí, které obec velmi podporuje. Za to patří zastupitelům a starostce Radce Klímové velký dík,“ uzavřela Andrea Plevová.