Tento rok je po České republice aktuálně 13 kukuřičných bludišť. Kromě Kladna mohou lidé zavítat v rámci středních Čech do Kutné Hory a také do pražských Klíčan. Kromě bloudění a hledání té spráné cesty se mohou především děti těšit na hádanky s odměnou.

V bludišti je celkem 20 křižovatek a na každé z nich čeká otázka se třemi možnými odpověďmi. Správná odpověď udává správnou cestu labyrintem, špatná pošle do slepé uličky. Každé bludiště má unikátní plán a sérii otázek z konkrétního školního předmětu. "Po projití bludiště obdržíte razítko do vaší žákovské knížky tzv. Kukužajdy . Pak můžete klidně vyrazit do dalšího bludiště a složit zkoušku z jiného předmětu," informují na webu kukuricaci.cz.

Délka chodeb kukuřičného bludiště je 1,7 kilometru. | Video: Jitka Krňanská

Na ještě menší návštěvníky čeká oblíbená hra, kdy se v bludišti hledají příšerky. Těch se v bludišti rozuteklo celkem 20 a každá schovává jedno písmenko do tajenky. Příšerky jsou ukryty po celém bludišti a "lovit" je lze i souběžně se hrou pro velké.

Pro všechna bludiště je jednotné vstupné. Děti do tři let mají návštěvu zdarma, do 15 let zaplatí 80 korun. Dospělí mají vstup za 100 a rodinné vstupné (2+2) je za 290 korun. Důchodci nad 70 let, ZTP, ZTP/P zaplatí 80 korun.