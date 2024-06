Během přestávky si návštěvníci mohli zakoupit občerstvení z chráněné pekárny Slunce, vyhrát něco pěkného v tombole a prohlédnout si výstavu obrazů, které namalovali uživatelé služeb Slunce.

Jak to tehdy začalo?

Na počátku byl nápad Blanky Dvořákové a rodičů postižených dětí na prahu dospělosti. Společně dali vzniknout projektu, jehož cílem bylo ještě větší zapojení lidí se zdravotním omezením a seniorů do aktivního života.

Centrum včetně kavárny a pekárny se nachází v Unhošti vedle autobusového nádraží. Sídlí tam dodnes, jen své působení rozšířilo na více míst – do Luční ulice v Unhošti, do chráněných bytů v Unhošti a Stochově, do domova pro osoby se zdravotním postižením do Nouzova a nově také do pobočky Pražská 34 v Unhošti.

Lidé s hendikepy jsou v sociálním centru také zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Jak říká zakladatelka centra Blanka Dvořáková: „K našim klientům patří lidé se speciálními potřebami, tak i senioři a rodiny s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Centrum jim poskytuje odbornou péči, klientům nabízí pracovní terapie během kterých například vyrábí dárkové předměty, věnce, mýdla, dekorace a další pěkné věci k prodeji.“

Centrum je od svého začátku multifunkčním zařízením, které navazuje na školu Slunce a poskytuje pracovní a terapeutický program pro hendikepované dospělé, klubovou činnost pro seniory a rodiče s dětmi a také služby pro širokou veřejnost – kavárnu, veřejné WC či například zahradnické služby. Centrum ztělesňuje základní myšlenku celého Slunce – maximální možnou integraci lidí s hendikepem do společnosti.

Pod střechou tohoto multifunkčního bezbariérového objektu Centrum služeb Slunce všem jsou poskytovány ambulantní služby (denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, aktivizační služby pro seniory), terénní služby (pečovatelská služba, osobní asistence, aktivizační služby pro rodiny), pobytové služby (chráněné bydlení, odlehčovací služby, domov pro zdravotně postižené) a poradenské služby (sociální poradenství).