/FOTOGALERIE, VIDEA/ Nadcházející víkend nabídne na Kladensku i u sousedů ve středních Čechách desítky akcí. Vyrazit lze na akci do hvězdárny, netradiční hokejové utkání, na rybářský ples či si zasoutěžit o nejšikovnějšího prvňáčka Kladenska.

Oslavy 60. let Hvězdárny Jaroslava Trnky ve Slaném | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová

KLADENSKO

Den hvězdáren a planetárií ve Slaném

Kdy: v pátek 15. března od 17 hodin

Kde: Hvězdárna Jaroslava Trnky ve Slaném

Za kolik: 80 a 40 korun

Asociace hvězdáren a planetárií vyhlašuje každoročně Den hvězdáren a planetárií. Na Hvězdárně Jaroslava Trnky ve Slaném se můžete těšit na prohlídku hvězdárny, pozorování v případě jasného oblohy a dvě přednášky od Pavla Gabzdyla. Od 17 hodin pro menší zvídavé nadšence do vesmíru bude povídat o Měsíci. Od 18.30 hodin pro starší a dospělé bude přednáška Kameny z vesmíru.

Zdroj: Deník/ Kateřina Nič Husárová

Malování zvířátek Pod Třešní Kdy: v pátek 15. března od 15 hodin

Kde: Modrá kreativní dílna Pod Třešní

Za kolik: neuvedeno Řezbář Libor vyřezal celou smečku pejsků, hejno ptáčků a draků, partu trpaslíků a čarodějnic…jednoho medvěda, pár koníků a ještě další zvířátka a figurky a všechny čekají, až jim vdechnete život…

Hokejoví veteráni na Kladně

Kdy: v sobotu 16. března od 17 hodin

Kde: ČEZ stadion Kladno

Za kolik: stání 100 korun, sezení 200 korun

Kladno hostí utkání veteránských reprezentačních týmů Česka a Německa. Bitva starých gard slibuje pohledný hokej, ale i bojovný náboj. Představí se hráči s reprezentační minulostí i starty v NHL.

Soutěž o nejšikovnějšího prvňáčka



Kdy: v sobotu 16. března od 14 hodin

Kde: Labyrint Klub Spirála

Za kolik: neuvedeno Máte doma šikovného prvňáčka? Baví ho soutěžit? Rád řeší úkoly a hádanky? Přihlaste ho na zábavné odpoledne, kde si hravou formou vyzkouší nové věci. Pro každého účastníka je připravena odměna. Soutěž je určena pro žáky a žákyně 1. tříd.

V Žilině se koná rybářský ples

Kdy: v sobotu 16. března od 20 hodin

Kde: Penzion Žilina

Za kolik: 250 korun

První ples Spolku Rybáři Žilina a rybářských žen. K tanci a poslechu zahraje orchestr K-BAND. Návštěvníky čeká bohatá super tombola, předtančení a další vystoupení.

Zdroj: Jitka Krňanská

Vynášení Morany z Kladna Kdy: v neděli 17. března od 14 hodin

Kde: sraz na náměstí Starosty Pavla v Kladně Nastrojíme Moranu, můžete si s sebou vzít pentličku na její ozdobení. Vydáme na muzejní zahradu, kde Moranu spálíme. Čeká na vás i možnost vyrábění létečka (ozdobené větvičky). Občerstvení zajištěno na zahradě muzea. O hudební doprovod se postará Michal Turek a žáci ze souboru Hříbátka Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč.

Velká burza LP desek a CD



Kdy: v neděli 17. března od 11 hodin

Kde: Kladenské divadélko

Za kolik: 50 korun

Burza LP desek a CD . Několik tisíc titulů. Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od B.B. Kinga po Franka Zappu.

Knihovnický karneval pro děti Kdy: v neděli 17. března od 15 hodin

Kde: Městské Centrum Grand Slaný

Za kolik: 150 korun V pořadí již 12. Knihovnický karneval pro děti se koná v MC Grand. Programem opět provází naše oblíbené Hudební divadlo Hnedle vedle. Soutěže, bohatá tombola, losování výherní vstupenky, malování na obličej, fotokoutek.

RAKOVNICKO

Jarní tvoření spojené s hledáním velikonočních kraslic

Kdy: sobota 16. března od 9 hodin

Kde: Muzeum TGM Rakovník

Za kolik: 30 korun

Jarní tvoření spojené s hledáním velikonočních kraslic. Poplatek bude použit na nákup materiálu potřebného ke tvoření.

Techtle Mechtle revue v Novém Strašecí Kdy: v sobotu 16. března od 19 hodin

Kde: Kulturní Centrum Nové Strašecí

Za kolik: 450 korun Všechna představení jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce. Má to jen jeden háček – všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša společně s tanečníky Štěpánem, Jarkem, Sayem a Danem pro Vás tentokrát připravili další nadupanou show.

V roubence budou vynášen Morénu

Kdy: v neděli 17. března od 10 hodin

Kde: Roubenka Lechnýřovna

Za kolik: neuvedeno

Přivítaní jara. Společné dílny pro děti. Ukázka a výuka ručních prací pod vedením kurzu paličkování DDM Rakovník

BEROUNSKO

Hostímský ples Kdy: sobota 16. března od 19.00 hodin

Kde: Hospůdka u Krobiána (Beroun Hostim)

Za kolik: 250 korun, na místě 300 korun Čtvrtý ročník hostímského plesu se blíží a tentokrát v retro stylu (což je celkem nekonkrétní označení, o to veselejší to bude).Těšit se můžete na hudbu, občerstvení, tombolu a hlavně atmosféru vesnické veselky. Kapacita plesu je omezená, zájemci si musí rezervovat vstup na čísle‪ 734 898 688

Koncert Sex deviants

Kdy: sobota 16. března od 20.15 (otevření od 19.00)

Kde: Klub Labe Hořovice

Za kolik: Předprodej 150 korun, na místě 200 korun

Hořovický Klub Labe roztančí punk-rocková kapela Sex Deviants spolu s A bude hůř a Deliwery. O afterparty se postará DJ Tomáš Mašek. Vstupenky lze zakoupit na místě nebo v předprodeji v info centru MKC Hořovice ve Starém zámku, v restauraci PODNIKK v Hořovicích na náměstí či na webových stránkách klublabe.cz.

BOLESLAVSKO

Jaro na zámku



Kdy: sobota 16. března od 14.00 hodin

Kde: Bělá pod Bezdězem, zámek

Za kolik: neuvedeno Řemeslné dílničky (dekorace ze sena, zdobení kraslic, pletení pomlázky – s lektory), velikonoční stezka plná úkolů, zvířátka, výroba škvorkovníku, poznávací soutěže a další zábava.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí

Za kolik: neuvedeno

Velikonoční tržiště se stánky, vystoupí folklórní soubor Horačky, dětský sbor Dalovické sluníčko a žáci místní umělecké školy, minizoo, flašinetář, obří vejce se slepicí.

BENEŠOVSKO

Cimbálová muzika v Búdě Kdy: pátek 15. března od 18.30 hodin

Kde: Benešov, vinotéka a kavárna Búda

Za kolik: 420 korun Navštivte vystoupení cimbálové muziky, kdy si s cimbálovkou Čardáš Paprikáš užijete pravý moravský folklór.

Zdroj: Richard Karban

Rybářský ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Týnec nad Sázavou, společenské centrum

Za kolik: 200 korun

Přijďte se zatančit na rybářský ples, na kterém k tanci a poslechu zahraje kapela Horváth band. Čeká na vás i bohatá tombola.

KOLÍNSKO

Velikonoční trh v Zásmukách Kdy: sobota 16. března od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Zásmuky

Za kolik: zdarma Přijďte se podívat do Zásmuk na velikonoční trh. Můžete nakoupit velikonoční a jarní zboží. Čeká vás přednáška o včelách, pletení pomlázek, zdobení kraslic, ukázky lidových řemesel i dílničky pro děti. Nebude chybět ani občerstvení s velikonoční tematikou.

Noční bojovka v Kolíně

Kdy: sobota 16. března od 19.15 hodin

Kde: Kolín, lesopark Borky, na konci ulice Brankovická (za tenisovými kurty)

Za kolik: od 380 korun v předprodeji do 440 korun na místě

Seberte odvahu a zažijte adrenalin v hlubinách lesa. Čeká na vás setkání s temnými silami, únik ze spárů hororových legend, tanec s šíleným klaunem a mnoho dalšího.

KUTNOHORSKO

Rock Sympho Show Kdy: pátek 15. března od 19.00 do 22.00 hodin

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Za kolik: od 790 do 1390 korun Zaposlouchejte se do legendárních rockových hitů 20. a 21. století v originální interpretaci inovativního crossoverového orchestru Prime Orchestra. Světelná show a speciální efekty přivádějí diváky do varu, když se hrají oblíbené skladby kapel The Prodigy, Nirvana, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Mr. Big, Kiss, Queen, AC/DC, Metallica, Coldplay či Evanescence.

Maškarní ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Paběnice, sokolovna

Za kolik: neuvedeno

Na tradičním maškarní plese zahraje k tanci i poslechu kapela Hasband. Budete vítáni, pokud přijdete v maskách, můžete se pak zúčastnit soutěže o tři nej masky. Čeká na vás předtančení Pole dance a také bohatá tombola.

MĚLNICKO

Neratovický swap Kdy: sobota 16. března od 9.00

Neratovice, dům dětí a mládeže

sobotní vstupné 100 korun Darujte své nepotřebné oblečení, boty, věci do domácnosti a mnoho dalšího a přijďte si vybrat, co chcete. Dary se do domu dětí a mládeže přinášejí v pátek 15. března od 15.00 do 17.00 hodin, vybírat si lze na stejném místě v sobotu mezi devátou hodinou a polednem.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Vynášení Morany

Kdy: neděle 17. března od 15.00

Kde: Mělník, sraz před regionálním muzeem

Za kolik: zdarma

Společně ustrojíme Moranu a za zpěvu a tance ji vyneseme z města k řece. Průvod začne vyprávěním muzejnic o původu zvyklosti a těšit se můžete na vystoupení dětí z Jarošáčku. S sebou můžete vyfouknuté vejce a šnečí ulitku s dírkou pro nazdobení Morany.

NYMBURSKO

Rybářská zábava Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Městec Králové, kulturní dům

Za kolik: 150 korun Rybářská zábava v kulturním domě Na Staré poště, k tanci a poslechu hraje Uni duo.



Pohádka (tak trochu) na hlavu

Kdy: neděle 17. března od 15.00

Kde: Poděbrady, divadlo Na Kovárně

Za kolik: 90 korun

Rozpustilá pohádka podle předlohy Josefa Lady v podání Divadla U Váňů a divadelního spolku Jiří Poděbrady.

PŘÍBRAMSKO

Obecní ples v Jincích Kdy: 15. března od 20.00

Kde: Jince, Posádkový dům armády

Za kolik: 150 korun V Posádkovém domě armády Jince se v pátek koná Obecní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Signál. Večer zpestří taneční skupiny Dupačky a Bel dance. Chybět nebude tombola a občerstvení.

Noční vycházka za sovami do okolí Dobříše

Kdy:16. března 18:00

Kde: Sraz je na okraji lesa za chatovou osadou v Brodcích

Za kolik: zdarma

Přírodovědný spolek Dobříš zve na noční vycházku za sovami do okolí Brodců u Dobříše. Součástí bude povídání o těchto nočních opeřencích, poslech jejich hlasových projevů a pokus o odchyt za účelem kroužkování. Oblečení do terénu a čelovku sebou. V případě nepříznivého počasí bude akce odložena.