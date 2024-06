Pro předplatitele

Daniela Martinovská dnes 08:58

V den vysvědčení řada rodičů zamíří s dětmi do cukrárny na zmrzlinový pohár, kromě klasické odměny lze ale přivítat prázdniny na Kladensku i jinými způsoby. Vskutku originální nabídku připravilo Bistro U Pupkáče. Za vysvědčení mají v pátek děti vstup do Zooparku Zájezd a Obůrky Podháj za symbolickou korunu. Akce pro děti se bude konat také v Centralu. A za vysvědčení lze vyrazit i do slánského aquaparku.