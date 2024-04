Kdy: od 17 hodin

Kde: MŠ Na Kopečku, Libušín

Mateřská škola Na Kopečku a kulturní komise města Libušín zve rodiče s dětmi a všechny přátelé na čarodějnický oheň s hudbou, posezením a zahradními hrátkami na zahradě školky.

Čarodějnice na Mayrovce

Kdy: od 17 hodin

Kde: Hornický skanzen Mayrau

Vstup: 50 korun

Čarodějnická stezka (od 18.45), fireshow Jakuba Václavoviče, vystoupení hudební skupiny Ikaros, zapálení fatry v 19 hodin. Chybět nebude bohaté občerstvení a cukrárna.

Pálení čarodějnic Na Vysokém

Kdy: od 17 hodin

Kde: areál hřiště SK Slovan Dubí

Velká varta bude zapálena v 18 hodin. Opékání buřtů, fotokoutek Harry Potter, odměna za dětský kostým ve stylu Harryho Pottera. V klubovně si zájemci mohou zahrát fotbálek, pinčes nebo šipky. Buřty lze koupit na místě.

Buštěhradské čarodky 2024

Kdy: od 18 hodin

Kde: Na Babkách, Buštěhrad

Sraz je v 18 hodin U Bečvářů a průvodem s lampiony dorazí účastníci k rybníku Na Babkách. Hranici vzplane v 19 hodin, poté zahrají kapely The Rox, All Right Band a Lucie Revival. Nebude chybět táborák, buřtíky i pivečko.