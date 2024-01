Poslední lednový pátek byl dnem, na který byly rezervovány princeznovské šaty, objednány kadeřnice a vizážistky. Maturanti z kladenské střední školy v ulici Edvarda Beneše se dočkali svého plesu.

Maturitní ples si studenti a studentky užili v kladenském domě kultury ve velkém stylu. | Foto: se souhlasem Končíme školu

Do posledního místa zaplněný Dům kultury v Kladně na Sítné byl krásnou kulisou pro velkolepou událost. Večerem vtipně provázeli Honza Ladra a Honza Pospíchal, hrál Globus Band a DJ Fernando. Scénář byl stejný jako na všech maturitních plesech. Úvodní proslovy, představení maturantů, šerpování, tanec s učiteli, s rodiči, zlatý déšť, odšerpování i půlnoční překvapení.

Čestnými hosty večera byli zástupci partnerské Spojené školy z Prešova vedené ředitelem Michalem Černíkem, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček a poslanec Vojtěch Munzar.

Podívejte se: Kladenský dům kultury roztančili maturanti zdravotnické školy

A čím byl ples jiný, výjimečný? Například červeným kobercem, projekcí dětských fotek maturantů, jejich velmi milými a osobními projevy. Předtančení bylo zajištěno takříkajíc z vlastních řad. Studentka 1. ročníku oboru Kombinovaného lycea Nella Hrbatová nadchla bezchybnou latinou. Všichni v sále byli příjemně šokováni, že na plese se dá skákat přes švihadla, což ve své úžasné show předvedla skupina Jump It.



Vedení školy i učitelé byli potěšeni z velké účasti absolventů. "Mladí lidé, kteří maturovali již před několika lety, se přišli nejen pobavit, ale i pozdravit své bývalé pedagogy. Pokud bychom měli letošní ples hodnotit známkou jako ve škole, byla by to zajisté jednička s hvězdičkou. Kdybychom udělovali speciální pochvalu, dostala by ji Míša Kyrych za bezchybnou organizaci náročné akce," uzavřel ředitel Petr Paták ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše.