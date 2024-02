Vtípečky se zelím přináší ty nejvypečenější komiky nové generace. Trojice vystupujících vám naservíruje to nejčerstvější, co napekli za poslední dobu.

Koncert Františka Nedvěda

Kdy: v pátek 23. února od 19.00

Kde: Dům kultury Stochov

Za kolik: 380 korun

Koncert Františka Nedvěda s kytarovým doprovodem Daniela Kroba. Během jedinečného koncertu provede František Nedvěd návštěvníky vznikem a vývojem tvorby svého strýce Jana Nedvěda a táty Františka. Zazní nejkrásnější "Nedvědovky" z daného období i písničky, které nikde nevyšly na deskách a málokdo je zná.

Rumcajs sisters v Pražírně Brandýsek

Kdy: v pátek 23. února od 19.30

Kde: Pražírna Brandýsek

Za kolik: neuvedeno

Hobby kapelka z Brandýska, která hraje písně autorů, kteří se jí líbí. Tvoří fajn atmosféru a energii.

Dětský karneval v TJ Sokol Dříň

Kdy: v sobotu 24. února od 15 hodin

Kde: TJ Sokol Dříň

Za kolik: 50 korun

V Sokolovně v Kladně-Dříň se uskuteční dětský karneval. Chybět nebude soutěž o nejhezčí masku, tanec, hry a soutěže.

Dětský karneval v Benešově



Kdy: neděle 25. února 14.00 - 17.00

Kde: Kulturní a informační centrum, Na Karlově 2064, Benešov

Za kolik: 100 korun

Karneval v maskách. Hlavní program pro předem registrované: Pohádkový les – Po stopách sněhové královny (program od autorky blogu Deník fejsbukové matky). Na trase v teple kulturního domu budou na děti čekat herci v překrásných kostýmech a u nich budou děti na jednotlivých stanovištích plnit zapeklité úkoly.

Sokolské Šibřinky

Kdy: Sobota 24. února od 20.00

Kde: Komárov, sokolovna

Za kolik: 200 korun

Tradiční sokolské Šibřinky s tématem Cesta do pravěku. V naděli 25. února si Sokol následuje dětský maškarní bál, který začíná od 15.00 hodin a vstupné na něj je dobrovolné.

Kollárovci v Boleslavi

Kdy: sobota 24. února od 17.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: 400, 450 korun

Kollárovci, parta mladých talentovaných muzikantů. Hrají písně blízké folklóru východního Slovenska.

Lichtenštejnové- 400 let knížecího rodu v Čechách

Kdy: do 15. 9. 2024, sobota – neděle 10.00 – 17.00

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 80 Kč, snížené vstupné 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč

Výstava připomíná výročí 400 let od majetkového vstupu knížecího rodu Lichtenštejnů na území Čech (1622–1623), především zisku komplexu panství východně od Prahy a na Kolínsku (Uhříněves, Škvorec, Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, Kounice, Radim a Rataje nad Sázavou). Lichtenštejnové patřili mezi špičku evropské společnosti a až do poloviny 20. století byli významnými činiteli a mecenáši společenského a kulturního života dotčeného regionu.

Nirvana Czech Tribute Band - In the name of Cobain

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Music Club Česká 1, Kutná Hora

Za kolik: 200 korun

Pro tuto partu muzikantů z Nirvana Czech Tribute Band - In The Name Of Cobain je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR, na Slovensku i v Německu. Nirvana Tribute Czech je založena pro všechny fanoušky a příznivce živých vystoupení k připomenutí legendy Kurta Cobaina a jeho nadčasového zpracování stylu hudby.