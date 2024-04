Sbírka obnošeného šatstva a dalších věcí se koná na zámku v Buštěhradu

Diakonie Broumov společně se členy Českého červeného kříže Buštěhrad pořádají o nadcházejícím víkendu sbírku šatstva a dalších věcí z domácnosti. Přinášet čisté a nepoškozené věci mohou lidé od pátku 19. a soboty 20. dubna, pokaždé v době od 9 do 17 hodin do přízemí zámku Buštěhrad, do tamní spolkové místnosti.

Sbírka oblečení. Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/ Petr Škotko