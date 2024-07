Akci na náměstí ve Slaném moderoval Standa Berkovec za doprovodu Swing Quartetu Oty Martinovského. Vážený host letošního setkání herec a rétor Jan Přeučil (87) pozdravil návštěvníky z pódia a oficiálně pasoval Škodu Favorit mezi veterány. Vyrábět se přestala právě před třiceti lety. Jan Přeučil společně s kolegou Romanem Skamene při uvádění automobilu na trh v roce 1988 natočili dobové propagační video pojaté futuristicky. Favorit se tehdy ve snímku zjevil na letišti v Ruzyni, což přítomné pracovníky na kontrolní věži šokovalo, neb se domnívali, že jde o UFO.

Poté herec poslal závodníky a závodnice Londou startovním praporkem na padesátikilometrový okruh po okolí, kde zdolávali na několika stanovištích dovednostní i vědomostní úkoly. Herec navštívil také sraz kabrioletů v sousedních Královicích, kde se vyznavači jízdy v autech bez střechy setkali na louce podvacáté. I tam bylo jedno ze zastavení Slánského okruhu - kontrolní stanoviště pro odhad vzdálenosti s maketou policistky.

Součástí programu setkání ve Slaném byla dále v odpoledních hodinách před vyhlášením vítězů dobová módní přehlídka Athelieru Cakee Ludmily Zuskové ze Stochova.

Z nejvzdálenějšího místa dorazila tentokrát na Okruh česká podnikatelka Petra Gisske z Ostrova Mauricis, která si setkání užila v kabrioletu ve Škodě Felicii Bohuslava Holuba z roku 1964. Se startovním číslem 2 se na trasu vydal i veteránista a muzikant Bedřich Danda (85), podnikatel v oblasti automobilizmu, dlouholetý místopředseda a předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky a první viceprezident Ústředního automotoklubu České republiky.

Přijeli i mnozí další dobově ustrojení také ve vozech ze zámoří. Zrakům diváků neunikl ani představitel Elvise Presleyho. Přehlídce mezi „amerikami“ mimo jiné vévodil Cadillac Coupe DeVille z roku 1958 Josefa Zoubka z Rakovníka. „Tohle auto je můj splněný sen. V mládí, když jsem jezdíval do Karlových Varů a před hotelem Pupp tehdy parkovaly stejné vozy, s velkým obdivem jsem je prohlížel a maloval si do bloku jejich čumáky. Nikdy by mě bylo nenapadlo v dobách socialismu, že bude možné takové auto jednou vlastnit. Díky tomu, že jsme s manželkou roky podnikali, jsem si před několika lety udělal radost a pořídil si na důchod cadillac a ještě i několik dalších veteránů. Manželka zpočátku moji vášeň nesdílela, ale nakonec té nádheře i ona podlehla. Dnes nechybí na žádném veteránském srazu, na kterých se setkáváme se stálou partou. Je to životní styl, který nás moc baví. Do Slaného jsme dorazili v pěti posádkách,“ sdělil Josef Zoubek z Rakovníka.

Po sečtení všech bodů bylo v 16 hodin rozhodnuto a oceněni byli vítězové jednotlivých kategorií. Ceny předávali společně starosta Slaného Martin Hrabánek, místostarosta Radek Vondráček, místopředseda Parlamentu České republiky Jan Skopeček a ředitel závodu Martin Nič.

Vítězem v každé kategorii byl vždy soutěžící s nejmenším počtem trestných bodů. Absolutním šampionem letošního Okruhu se stal Antonín Slezák z Pálče s cisternovou Tatrou 2-148 z roku výroby 1981. Jeho jméno se od nynějška vyjímá na štítku vítězného poháru vedle dalších borců, včetně legendárního závodníka Františka Šťastného, který byl vítězem prvního ročníku Okruhu v roce 1952. Soutěž pořádal Klub historických vozidel Slaný za podpory města.