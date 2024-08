/FOTOGALERIE, VIDEO/ První srpnový koncert ze série prázdninových vystoupení Music On The Square nebo-li Hudby na náměstí ve Slaném patřil kapele Priestly Meadows. Kapela z pražského Žižkova stojí na základech moderního reggae, dubu, indie a alternativního rocku.Za týden se posluchači mohou těšit na skupiny Odnoge a Kapišto.

Prázdninový festival Music on the Square / Hudba na náměstí přináší každý pátek živou hudbu na Masarykově náměstí ve Slaném. Akce trvá od 20 do 22 hodin a je zdarma.

První srpnový koncert v rámci Hudby na náměstí ve Slaném. | Video: Jitka Krňanská

Jak uvádí pořadatelé, letos se mohou posluchači těšit na velký žánrový rozptyl. Vystoupí nebo už vystouily kapely hrající zakouřený blues, houpavé reggae, folkové kytary, táborákové country až po skákavé funky a punk. Výběr interpretů je složen z domácích i přepolních.