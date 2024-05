Kdy: v pátek 17. května od 19 hodin

Kde: Foyer Domu kultury Stochově

Za kolik: 290 korun

Magda Malá, zpěvačka, muzikálová herečka. Magda zpívá nejkrásnější písně ze svého repertoáru, muzikálové melodie a další oblíbené písničky.

Velká cena Slaného

Kdy: v sobotu 18. května od 8.30 hodin

Kde: DDM Ostrov Slaný

Za kolik: děti a studenti 30 korun, ostatní 50 korun, diváci zdarma

Jedeme do finále! Kdo si nakonec odnese vítězný pohár? Závěrečné 8. kolo letošních závodů pro veřejnost na autodráze. Celoroční závody ( 8. závodních setkání) se jedou dvoukolově vždy v délce 1,5 minuty. Každý závod se vyhodnocuje zvlášť.

Velvarští dobrovolní hasiči oslaví 160. let od svého založení

Kdy: v sobotu 18. května od 9 hodin

Kde: na velvarském náměstí

Připraven je bohatý program včetně slavnostního nástupu zúčastněných sborů a ukázky historické a moderní hasičské techniky a dalších složek IZS. Z historické techniky budou k vidění koněspřežné hasičské stříkačky, ale i dvě funkční parní stříkačky. Pro návštěvníky oslav bude připraven i další zajímavý doprovodný program a také bohaté občerstvení.

V Kladně se konalo Mistrovství ČR v Hobby Horsingu:

Muzejní noc – turnaj v kuličkách

Kdy: v sobotu 18. května od 14 hodin

Kde: Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno

Za kolik: vstupné do muzea bude 1 koruna

Přijďte si pro radost zahrát kuličkový turnaj pro malé i velké. Start je ve 14.30 hodin, délka turnaje dle počtu přihlášených hráčů. Hráči budou rozděleni podle věkových kategorií: do 6 let, 7 - 11 let, 12 - 99 let.