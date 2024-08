Kdy: v pátek 9. srpna od 20 hodin

Kde: Zahrada Kladenského zámku

Za kolik: 250 korun

No Name je šestičlenná slovenská pop-rocková skupina založená 26. srpna 1996 v Košicích. Toho dne zároveň zvítězili v místní soutěži kapel zvané Košický zlatý poklad ´96. Zakládajícími členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Timkových - Igor, Roman a Ivan.

Hudba na náměstí ve Slaném

Kde: Masarykovo náměstí Slaný

Za kolik: zdarma

Prázdninový festival Music on the Square / Hudba na náměstí tentokrát představí kapely Odnoge a Kapišto. Program trvá do 22 hodin.