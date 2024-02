/VIDEO, FOTO/ V sále kladenského Kina Hutník se v pátek 23. února dopoledne uskutečnil 22. ročník slavnostního vyhlášení ankety Osobnosti Sportovního gymnázia Kladno za rok 2023. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili nejen nominovaní sportovci, studenti školy a jejich pedagogové, ale také významné osobnosti veřejného a sportovního života.

Vyhlášení výsledků ankety sportovec a osobnost Sportovního gymnázia Kladno za rok 2023 | Video: Jitka Krňanská

Studenti, kteří celý uplynulý rok velmi tvrdě trénovali, bojovali na poli sportovním a pro školu i sebe získali nejedno vítězství, si zaslouží pozornost a obdiv okolí, ale především velkou gratulaci a ocenění. Dekorování byli rovněž i žáci nejvyšších ročníků školy za vynikající prospěch po celou dobu studia. Dopolední vyhlášení šampionů provázel moderátor Lukáš Maule. O hudební předěl v podobě houslového vystoupení předvedly Dagmar Sečkařová a Michaela Šafaříková.

Zdroj: se souhlasem Sportovního gymnázia Kladno

Vítězové:

Osobnost školy (celkový vítěz) - Radana Lapáčková (atletika)

Radana Lapáčková 4.A

• Mistrovství Evropy U20 - 9. místo 3000 m př.

• MČR hala U20 - 1. místo 3000 m

• MČR hala U20 - 3. místo 1 500 m

• MČR U20 - 1. místo 3000 m př

• MČR U20 - 2. místo 3000 m

• MČR v silničním běhu 10 km U 20 - 1. místo

• MČR v přespolním běhu 4 km U 20 - 3. místo

• Výborné studijní výsledky

Tým: AC TEPO Kladno

Trenér: Jiří Klesnil

Osobnost školy v kategorii nekmenové sporty - Denisa Tenkrátová (fotbal)

Denisa Tenkrátová 4.D

• Mistrovství Evropy U19 Belgie, účast

• Mistryně ženské fotbalové ligy

• Vítězka ženského poháru FAČR

Tým: SK Slavia Praha

Trenér: Karel Piták

Nejlepší sportovní tým - Atletický tým děvčat

Tereza Plochová, Natálie Červenková, Jana Majtaníková, Adéla Vágnerová, Marie Mikulíková, Tereza Pavelcová, Barbora Balcarová, Natálie Plochová, Kateřina Jurková, Karolína Řehořová, Denisa Tenkrátová, Sára Skalická a Lenka Černá.

Trenér/vyučující: Markéta Petrášková

Dosažený úspěch: 6. místo republikové finále

Osobnost školy za studijní výsledky - Tereza Podařilová, Filip Šimek a Radana Lapáčková

„Hlasování o osobnosti školy proběhlo v době konání vyhlašování přímo v sále Hutníku a také ve škole. Prostřednictvím mobilních telefonů a QR kódu se mohli zapojit všichni žáci a studenti. Do hlasování byli zahrnuti žáci ze všech kategorií. O ostatních vítězích hlasovali učitelé a trenéři školy předtím,“ připomněl pravidla soutěže učitel Marek Vašák a dodal: "Poděkování za náročnou přípravu a organizaci ankety náleží kolegům Ireně Štemberové a Martinu Gebhartovi."

Ocenění vítězům předali: Milan Vácha - radní středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu, Adam Zajíček- kapitán české reprezentace mužů a kapitán kladenského extraligového družstva, trojnásobný mistr České republiky v Extralize, čtyřnásobný vítěz českého poháru, účastník ME, třikrát nejlepší blokař v české volejbalové extralize, Jiří Klesnil – předseda atletického klubu A. C. TEPO Kladno, radní města Kladno, Marek Pakosta – předseda Českého volejbalového svazu, bývalý vynikající volejbalista a beachvolejbalista, účastník OH v Atlantě (1996). Za vedení školy byli vyhlášení přítomni ředitelka gymnázia Květoslava Havlůjová, zástupkyně ředitelky Iva Ševčíková i zástupce ředitelky pro sportovní přípravu Jiří Kuchler.