Podle čeho jste vybíral koncept festivalu? Hlavní myšlenkou Malvafestu je příjemně strávené odpoledne s rodinou a přáteli. Proto je důležité pojmout co největší spektrum hudebních žánrů a jak se říká, uslyšíte všechno od Bacha po Vlacha. Dlouhodobým cílem festivalu je ale připravit co nejlepší prostředí pro návštěvníky a vychytat co nejlákavější program. Právě proto se může letošní ročník chlubit jmény jako jsou O5 a Radeček nebo Civilní Obrana.

Na co byste chtěl nalákat rodiny s dětmi a na co naopak mladé lidi?Pro děti je připravený bohatý program, malování na obličej, diskotéka a nafukovací hrad. Lákadlem pro mladé jsou bezesporu headlineři a hlavně DJ Sweep, který bude celé odpoledne na druhém podiu. To, co ale nesmí na festivalu chybět, je dobré jídlo, drinky a místo, kam si postavit stan. I na to myslíme.

Jaké byly ohlasy na loňský ročník?Z ohlasů se nám pouze potvrdilo to, proč to děláme. Festival je pro návštěvníky a kapely. Ohlasy návštěvníků a kapel byly jen pozitivní. Všeho bylo dostatek, organizačně vše probíhalo dle plánu a energie nepopsatelná.

Co vás v roli pořadatele překvapilo?

V zásadě se dá říct, že probíhá vše dle mých očekávání. Je to v podstatě manažerská práce a je potřeba se obklopit lidmi, na které se můžu spolehnout. U loňského ročníku jsem byl trochu překvapený širokou škálou věcí, které se musí řešit a také jejich množstvím. Proto Malvafest 2024 plánujeme celý rok.

Bez čeho se podle vás dobrý festival neobejde?

Na to je jednoduchá odpověď. Jsou to návštěvníci a dobré kapely. To je základ. Samozřejmě je ale důležité mít dobrou organizaci, dostatečně zajištěné občerstvení a doplňkové služby, jako je například fotokoutek, program pro nejmenší či stanové městečko. To celé pak zajistí úžasnou energii a pocit klidu.

Jaký typ koncertů baví vás osobně nejvíc?Nejvíce ty, na kterých hraju (smích). Když jsem ale v publiku, nezáleží mi na žánru či jazyku, ale na tom, jaká panuje energie a jak kapela komunikuje s publikem. Děláme vše pro to, aby byly na našem festivalu podmínky jak pro návštěvníky, tak pro kapely perfektní. Jen díky tomu si všichni setkání užijí a my můžeme pokračovat ve vytváření tradice.