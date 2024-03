/FOTOGALERIE/ Velvarští letos opět vyrazili s nůšemi plnými vajec ku Praze. Jejich noční pochod k hlavnímu městu odstartoval v sobotu odpoledne 23. března. Natvrdlí v neděli 24. března donesli vejce na Karlův most, a to nejen obyvatelé z Velvar, ale i lidé ze širokého okolí v rámci akce zvané Vajíčkobraní – Největší světové tvrdovaječnické slavnosti.

Největší světové tvrdovaječnické slavnosti na světě. | Foto: Pavel Bakalář

Cílem slavností je připomenout legendu o tom, jak Velvarští přispěli ve 14. století ke stavbě mostu vejci uvařenými natvrdo. Legenda se stala zdrojem posměchu, ale zároveň i hrdosti obyvatelů Velvar, kteří se z tohoto důvodu sdružili ve spolku Natvrdlí. V Muzeu Karlova mostu byla po skončení akce zahájena v neděli výstava Příběh Velikonoc.

Ve Velvarech vybírali vejce na stavbu Karlova mostu. Akci doplnily vaječné trhy

Skupina vejconošů se z Velvar do Prahy vydává pěšky s nůšemi plnými vajec od roku 2015. Průvodu vévodil i letos starosta Velvar Radim Wolák, který je zároveň předsedou velvarského spolku Natvrdlých. „Cestou se k průvodu přidali i další poutníci z okolních obcí, někteří přijeli speciálním parním vaječným expresem. Všichni se nakonec ve 13 hodin potkali v Praze u Malostranské věže, odkud společně přešli přes Karlův most na Křižovnické náměstí, kde slavnostně předali spolu s hejtmankou Středočeského kraje, Petrou Peckovou, uvařená vajíčka purkmistrovi, tedy starostce městské části Prahy 1, Terezii Radoměršké a řediteli Muzeu Karlova mostu,” přiblížil průběh akce ředitel muzea Zdeněk Bergman a doplnil, že přes Karlův most, kromě průvodu s vejci, projel také koňský povoz, který byl doprovázen zbrojnoši a středověkou kapelou.

Ve 14 hodin na Vajíčkobraní navázalo zahájení výstavy „Příběh Velikonoc“ v Muzeu Karlova mostu. Výstavu zahájily hejtmanka i starostka Prahy 1. Lidé mohli ve zdejší barokní kavárně ochutnat vaječné speciality a připít si Velvarským vaječným koňakem.