/FOTO, VIDEO/ Další víkend zimní sezony nabídne na Kladensku i u sousedů ve středních Čechách desítky akcí, při kterých se bude nejen tančit na bálech a řádit na masopustech. A protože je čas především na zábavu v teple, můžete vyrazit na koncerty, popové, rockové i metalové, nebo na divadelní představení, na kterých vás čeká například setkání se slavným Čtyřlístkem, loupežníkem Sarkou Farkou nebo bezradnými striptéry.

Sál restaurace Případov v Třebichovicích přivítal v sobotu večer 7. myslivecký ples. | Foto: Jitka Krňanská

KLADENSKO

Křest alba skupiny Dissection Kdy: pátek 19. ledna od 20.00

Kde: Otvovice, Formanka

Za kolik: neuvedeno Metal a rock na koncertu, kde kapela Dissection pokřtí své nové album Ticho před bouří. Moderuje Petr Pauljučok.

Reprezentační ples

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Lány, sokolovna

Za kolik: 250 korun

Šestnáctý Reprezentační ples obce Lány a muzea T.G., Masaryka. K tanci a poslechu hraje Gurmania band.

Maturitní ples pořádali v kladenském kulturáku studenti ze školy v Dubí

Zábava s kapelou Pattex Kdy: pátek 19. ledna od 21.00

Kde: Kladno, Black Road Café

Za kolik: 150 korun Zábavoofka s kapelou Pattex, znít budou hity od 80. let minulého století až po současnost.

Workshop pro děti

Kdy: sobota 20. ledna od 15.00

Kde: Tuchoměřice, Majaland

Za kolik: neuvedeno

Workshop carvingu ovoce a zeleniny. Šéfkuchař David Beran předvede, co vše se dá z ovoce a zeleniny vyřezat. Poté si děti vytvoří vlastní dekoraci z jablka.

Poslední leč Kdy: sobota 20. ledna od 19.30

Kde: Hradečno, Starozámecká hospoda

Za kolik: 200 korun Poslední leč, pořádají myslivci ze spolku Červený potok Malíkovice. K tanci a poslechu hraje M. Hora a spol.

Pyžamová party

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Pchery, Dělnický dům

Za kolik: 50 korun s pyžamem, 150 korun bez pyžama

Pyžamová party, na které bude hrát tanečníkům DJ Karel.

Vyberte si ten svůj: V kladenském domě kultury se koná téměř dvacet plesů

Myslivecký ples Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Třebichovice, pohostinství Případov

Za kolik: 150 korun Myslivecký ples, hraje skupina Tancovačka. Pořádá myslivecký spolek Vinařice.

Sportovní ples

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Velvary, Záložna

Za kolik: 200 korun

Ples TJ Slovan Velvary, k tanci a poslechu hraje skupina Globus band.

Rybářský ples Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Nouzov, taneční sál Nouzovského pohostinství

Za kolik: 150 korun Rybářský spolek Nouzov pořádá rybářský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Úlet. Chybět nebude bohatá tombola a taneční vystoupení rybářů.

BEROUNSKO

Dan Horyna + MerlinKdy: sobota 20.ledna od 20.00

Kde: Beroun,rockový klub Prdel

Za kolik: 250 korun Do berounského rockového klubu se vrací legenda českého rocku Dan Horyna s kapelou Merlin. Jako předkapela vystoupí Chlíff.

Hrátky s čertem



Kdy: sobota 20. ledna od 15.00

Kde: Všeradice, Dvůr Všerad

Za kolik: 80 korun dospělí, 50 korun děti

Divadelní představení Hrátky s čertem, klasická pohádka Jana Drdy v podání divadla Akorát. V sále Galerie a muzea M. D. Rettigové.

MĚLNICKO

Oldies disco partyKdy: pátek 19. ledna od 19.30

Kde: Kralupy, kulturní dům Vltava

Za kolik: 150 korun Oddies disco party opět s diskžokeji Michalem Červenkou, Petrem Lukou Kříčkem, Jardou Šindlerem a Vikym Voljanskim.

Melodie černobílé a barevné



Kdy: pátek 19. ledna od 19.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 200 korun

První koncert Velkého dechového orchestru Mělník v sezóně 2024, nový a netradiční program. Zazní filmové melodie, řízné pochody i něžné valčíky a nebudou chybět písničky Osvobozeného divadla a Semaforu.

PŘÍBRAMSKO

V Příbrami vystoupí Xavier Baumaxa Kdy: pátek 19. ledna od 21.00

Kde: Příbram, Junior klub

Za kolik: 250 korun Koncert písničkáře Xaviera Baumaxy, jehož projev je založen na slovních hříčkách, parodiích na různé hudební styly a zpěváky i na popkulturních odkazech, styl svého hraní sám definuje jako akustický crossover. Písně jsou prokládány minimalistickou poezií ukrajinského básníka Em Rudenka.

Koncert při svíčkách

Kdy: neděle 21. ledna od 17:30

Kde: Příbram, divadlo, foyer

Za kolik: 370 – 390 korun

Na krásném modrém Dunaji: jeden z nejlepších českých smyčcových souborů - Doležalovo kvarteto - připravil projekt, který se zaměřuje na skladby proslulých autorů, které jsou spojeny s druhou nejdelší řekou Evropy, Dunajem. V rámci programu zazní skladby G. F. Händela, J. Haydna, A. Dvořáka a dalších.

RAKOVNICKO

Kreativní dílna pro děti Kdy: sobota 20. ledna od 9.00

Kde: Nové Strašecí, muzeum

Za kolik: 80 korun Kreativní dílna pro děti s lektorem Davidem Frassem. Naučíte se práci se dřevem a odnesete si s sebou domů krásné výrobky. Rezervace předem není nutná. Končí ve 13.00 hodin.

Staročeský masopust na Velké Bukové



Kdy: sobota 20. ledna od 14.00

Kde: Velká Buková, u rozhledny

Za kolik: neuvedeno

Cestou obcí budou připravena vystoupení a taškařice malých i velkých zpěváků a komediantů z Velké Bukové, Roztok, Křivoklátu i Městečka. Nebude chybět vystoupení šermířů W-Arlet. Hudební doprovod zajistí kapela Fešáci. Zakončení na sále hospůdky Na Kovárně.

BENEŠOVSKO

Autorské čtení Kdy: pátek 19. ledna od 18.30

Kde: Benešov, muzeum umění a designu V Šímově síni se odehraje autorské čtení veršů Lenky Faltejskové ze stávajících básnických a fotografických sbírek Verše psané na sklo, Stín tvé loďky, ale i z té, která vyjde v roce 2024. Akci hudebně doprovodí klarinetista Matěj Hájek.

Čertova divadelní brázda



Kdy: pátek 19. ledna od 19.30

Kde: Sázava, kulturní dům

Čertova divadelní brázda, přehlídka ochotnických divadel. První z pěti představení nabídnou herci Divadelního spolku Vojan Libice nad Cidlinou. Komedie Marca Camolettiho A do pyžam! přinese spoustu zábavy a situačního humoru.

BOLESLAVSKO

Donaha! v mladoboleslavském divadle Kdy: sobota 20. ledna od 19.00

Kde: Mladá Boleslav, městské divadlo Světoznámý muzikálový hit o partě nezaměstnaných ocelářů, kteří si založí striptérskou skupinu, aby si rychle vydělali na živobytí.V hlavních rolích Petr Mikeska, Jan Nosek Novák, Ivo Theimer, Radim Madeja, Matěj Vejdělek a Roman Teprt.

Kotelnický ples



Kdy: sobota 20. ledna od 19.30

Kde: Mladá Boleslav, dům kultury

Dům kultury bude patřit Kotelnickému plesu. Během večera, který bude moderovat Jakub Prachař, vystoupí No Name, Eva Burešová a Band a Charlie Band. Návštěvníci se ale mohou těšit i na revivalovou skupinu The Bugles, která hraje písně The Beatles, Cimbálovou skupinu Lália, DJ Pavla Cejnara, pekelný bar, tombolu či soutěž o teplo zdarma.

KOLÍNSKO

Farní ples Kdy: pátek 19. ledna od 20.00

Kde: Kolín, Staré Lázně Druhý ročník farního plesu, jehož hlavním motivem a také mottem jsou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje, jejichž dofinancování výtěžek z plesu podpoří. K tanci a poslechu zahraje Taneční orchestr Tox.

A. V. Šternberk očima historičky



Kdy: sobota 20. ledna od 14.00

Kde: Zásmuky, klášter

A. V. Šternberk očima historičky Miroslavy Jouzové. Program doprovodí divadelní výstupy kouřimského souboru Mrsťa Prsťa.

KUTNOHORSKO

Zvířátka a loupežníci Kdy: neděle 21. ledna od 16.00

Kde: Čáslav, Dusíkovo divadlo Co udělají zvířátka, když omrzí své páníčky? Odejdou do světa a založí punkovou kapelu. Když budou držet pohromadě, nezaleknou se ani bandy loupežníků. Hru Zvířátka a loupežníci sehraje Studio dell’ arte České Budějovice.

Čtyřlístek a talisman moci

Kdy: neděle 21. ledna od 15.00

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Představení Čtyřlístek a talisman moci uvede Divadlo pohádek. Slavná parta se tentokrát vydává za bájným Talismanem moci, který umí ovládat vše živé. Aby ho získala, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj.

NYMBURSKO

Cesta kolem světa za 80 minut Kdy: sobota 20. ledna od 14.00

Kde: Nymburk, start před hotelem Ostrov Pohádkový les: Cesta kolem světa za 80 minut. Zábavnou výpravu s mnoha úkoly a dobrodružstvím pro děti od 2 let připravila Společnost Velká dobrodružství.

Hrátky s čertem

Kdy: neděle 21. ledna, od 15.00

Kde: Poděbrady, divadlo Na Kovárně

Divadlo Akorát Praha přiveze do Poděbrad Hrátky s čertem. Divadlo Na Kovárně tak zažije příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarky Farky, ani pekla plného rohatých čertů.