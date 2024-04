Kdy: od čtvrtka 11. do soboty 13. dubna od 13 hodin

Kde: atrium Hotelu Kladno

Radio Relax pořádá charitativní bazar, jehož výtěžek bude věnován na pomoc opuštěným psům. Příchozí si budou moci koupit i oblečení od Alice Bendové.

Alena Hadravová a Petr Hadrava Tycho Brahe

Kdy: v pátek 12. dubna od 18 hodin

Kde: Hvězdárna Jaroslava Trnky, Slaný

Za kolik: neuvedeno

V příspěvku se dotkneme životních osudů dánského astronoma Tychona Braha i jeho pobytu v Čechách na dvoře císaře Rudolfa II. Zajímat nás budou jeho pozorovací deníky, které ve své práci využil Johannes Kepler, jeho výpravná publikace Přístroje obnovené astronomie i jeho kompromisní model vesmíru.

Za Havlíčkem do bývalých lázní

Tradiční jarní výstava králíků, holubů a drůbeže

Kdy: v sobotu 13. dubna od 8 hodin

Kde: chovatelský areál ve Smečenské ulici Kladno-Rozdělov

Za kolik: neuvedeno

Jarní chovatelská výstava králíků, holubů, drůbeže, rybiček, exotického ptactva. Chybět nebude bohatá tombola, občerstvení a doprovodný program včetně ukázky králičího hopu, malování na obličej a ukázky tance se psem.

Festival malých vinařů Kladno

Kdy: v sobotu 13. dubna od 10 hodin

Kde: Kino Sokol, Kladno

Za kolik: 300 korun

Akce pro všechny milovníky dobrého vína a jídla nabídne možnost ochutnat produkci 11 malých vinařů. O odpolední program se postará cimbálová muzika Buštěhradišťan.

Malování na sklo v Unhošti

Kdy: v sobotu 13. dubna od 10 hodin

Kde: Melicharovo vlastivědné muzeum Unhošť

Za kolik: 50 korun

V rámci doprovodného programu k výstavě Václav Žák, pábitel se uskuteční dílna pro děti od 8 let. Výtvarnou dílnu povede lektorka Dobromila Pilná.

Vlastivědný kroužek Zlonicka pořádá výstavu dekorativního porcelánu a obrazů A bude země česká krásou našich srdcí. Expozice potrvá do 5. května.

Pohádkový les ve Smečně

Kdy: v neděli 14. dubna od 13 hodin

Kde: zámecký park, Smečno

Za kolik: 80 korun

Pohádkový les Cesta kolem světa za 80 minut. Na kilometrové trase parkem budou čekat postavy z celého světa s výpravnými dekoracemi. Děti budou u každého plnit úkoly.

RAKOVNICKO

Burza LP desek a CD v Rakovníku

Kdy: v neděli 14. dubna od 11 hodin

Kde: Dům osvěty Rakovník

Za kolik: 50 korun

V nabídce je několik tisíc titulů! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect a mnoho dalšího. Výprodej vybraných titulů.

Vymetání výfuků

Kdy: sobota 13. dubna od 10.30

Kde: Mšeno, náměstí Míru

Za kolik: startovné 50 korun

Tradiční zahájení sezony pořádané Jawa-moto-ČZ veteran clubem Mšeno. Nejen pro členy, ale i pro veřejnost, tedy pro všechny nadšence s moto veterány, kteří si chtějí užít vyjížďku. Trasa bude odtajněna až před startem.

Modrej Happening aneb Opravdu byl v Berouně Johnny Cash?

Kdy: pátek 12. dubna od 17 hodin

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: zdarma

Opravdu byl v Berouně Johnny Cash? Ano, byl! V pátek 12. dubna to bude už 46 let. Od roku 2018 si tuhle neuvěřitelnou příhodu v Modrým Berouně oficiálně připomínají a bude to tak samozřejmě i letos. Takže vás tímto společně s kapelami Johnny Cash Kvintet a St. Johnny zveme na Modrej happening!