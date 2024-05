Kdy: v pátek 10. května od 16 hodin

Kde: koupaliště, Hrdlív

Za kolik: pro dospělé 50 korun,děti zdarma

Běh dlouhý tři kilometry, 11 kilometrů na kole a další tři kilometry běhu. Trasa převážně po lesních cestách s mírným převýšením a vede krásným prostředím lesa. Závodník ji poběží dvakrát. Trasa pro kolo vede částečně po málo frekventovaných silnicích 3. třídy při plném silničním provozu a částečně terénem. Připravena je také varianta pro děti, které poběží vzdálenost podle svého věku.

Žehrovický garážový výprodej Kdy: v sobotu 11. května od 9 hodin

Kde: Kamenné Žehrovice Zájemci v Kamenných Žehrovicích budou prodávat nejrůznější věci nejen ze svých garáží. Na facebooku je k dispozici mapka otevřených garáží pro lepší orientaci.

Kdy: v sobotu 11. května od 10 hodin

Kde: Komunitní centrum církve bratrské, Václava Pázdrála, Kladno

Za kolik: neuvedeno

Sobota s jarmarkem, workshopy a dobrou kávou. Těšit se můžete na originální výrobky, dílničky pro děti i dospělé a nebude chybět ani doprovodný program.

Orient dance Slaný Kdy: v sobotu 11. května od 9.30 hodin

Kde: MC Grand Slaný

Za kolik: 50 korun Klub Pavlač pořádá 6. ročník soutěžní taneční přehlídky orientálních tanců ve Slaném. Ve spolupráci s DDM Ostrova Slaný, KZMS a za podpory Města Slaný v MC Grand. Letos opět bude soutěž rozšířena i o kategorie mažoretek a twirlingu.

Kdy: v sobotu 11. května od 8 hodin

Kde: Vlastivědné muzeum Slaný

Za kolik: 20 korun, děti a členové ČKT 10 korun

Start i cíl je u Vlastivědného muzea na Masarykově náměstí ve Slaném. Jsou připraveny tři trasy dlouhé osm, dvanáct a třiadvacet kilometrů.

Den otevřených dveří v Nárožáku Kdy: v sobotu 11. května od 9 hodin

Kde: Nárožní dům, Wilsonova 521/2

Za kolik: neuvedeno Nárožní dům bude otevřen od 9 hodin. V 16 hodin se můžete těšit na workshop Timbalooloo s názvem hudební cesta světem. Od 18 hodin budeme tančit na tanečním workshopu.

Den otevřených dveří v Městském divadle Kladno

Kdy: v sobotu 11. května od 12.30 hodin

Kde: Městské divadlo Kladno

Za kolik: neuvedeno

Podívejte se do míst, která jsou běžně divákům skryta. Herci Jiří Š Hájek a Michael Vykus zavedou návštěvníky do dílen a krejčovny, kde budou mít možnost nahlédnout do vzniku a výroby jednotlivých inscenací. V divadle pak můžete nahlédnout do zkoušky připravované inscenace Šumař na střeše v režii Jaroslava Slánského. Sobotní zkouška navíc bude za přítomnosti Collegia Modern Prague Orchestra pod taktovkou Michala Macourka.