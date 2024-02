Co má krtek ve spíži? Ve Sládečkově vlastivědném muzeu se koná výstava Kořeny

Daniela Martinovská

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se návštěvníci Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně zmenší a ocitnou se pod zemí, v půdě. Zažijí v tajemné říši kořenů to, co tu zažívá třeba krtek. Až do 5. ledna příštího roku se v muzeu koná výstava s názvem Kořeny.

Ve Sládečkově vlastivědném muzeu Kladno se uskutečnila vernisáž výstavy Kořeny. | Video: Jitka Krňanská