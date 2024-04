/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve slánské Galerii V Troubě v Městském centru Grand byla v pondělí 22. dubna hodinu po poledni zahájena výstava pod názvem Staré Slaný v nové barvě. V expozici jsou k vidění barevné tisky vytvořené z diapozitivů z pozůstalosti slánského fotografa Josefa Suchopárka, dlouhodobého zaměstnance ČKD Slaný (1920 – 1993).

Staré Slaný bude k vidění V Troubě do neděle 28. dubna | Video: Jitka Krňanská

Jedinečné dobové materiály získal později do vlastnictví sběratel a milovník slánské historie Josef Nič. Sbírku více než šesti set snímků a diapozitivů ve velmi špatném stavu pro účely výstav digitalizoval, upravil a retušoval slánský výtvarník J. O. Hann. Výstavu doplňují i staré fotoaparáty, kterými byly historické snímky zpravidla pořizovány.

Mezi prvními návštěvníky dorazily do Trouby také děti z místní základní školy. Na výstavě jsou k vidění zejména historické snímky ze 60. a 70. let minulého století, kdy probíhala rozsáhlá asanace ve městě, vznikala nová panelová sídliště a stejně tak si mohou návštěvníci prohlédnout i fotografie z dob, kdy byl budována slánská šachta, kde ale samotná těžba nakonec nikdy zahájena nebyla.

Nově si tak prostřednictvím snímků projdete stará místa, která jsou dnes už jen stěží k poznání a nebo docela zanikla. Projdete se díky tomu kolem kostela, cestou na katovnu, ke slánskému mlýnu, mladí se třeba podiví i tomu, že ve Slaném býval kdysi vystavený tank.

Mimo se dozvíte, co stojí dnes v místě závodního klubu a nebo se letmo začtete do starých městských kulturních zpravodajů či podnikových kronik. Výstava V Troubě je k vidění až do neděle 28. dubna vždy od 13 do 16.30 hodin.