Pokud si jako zahrádkář chci na své zahradě pár hlav vinné révy, mám šanci uspět?

Ne! Pokud k tomu nepřidáte získání základních informací o vhodném stanovišti, vhodné odrůdě a o technologických zásazích ve vinici. Tohle je slabá stránka ze strany zájemců o pěstování révy. Přičítám to skutečnosti, že před rokem 1989 nebyla dostupná literatura o vinohradech. Informace byly přenášené ústně a byly pouze v oblastech, kde se vinná réva pěstovala a vstřebávaly se od dětství. Literatura o pěstování vinné révy se začala objevovat cca před šesti lety. Je velmi dobrá a zájemce tam nalezne všechny potřebné informace (například autoři profesor Kraus nebo ing. Pavloušek).

Jak moc náročné je vinnou révu pěstovat, pokud nechci produkovat přímo víno, ale chci mít pár sazenic jen pro osobní spotřebu, třeba jen v podobě doma vypěstovaných hroznů někde na jižní straně domu nebo stodoly?

Při základních znalostech o pěstebních postupech to náročné není. Stanoviště může být jižní, východní i západní. Optimální je, když je chráněno proti severo-západním větrům. Stačí umístnění v zahradě s co nejdelším denním slunečním osvitem. Rozhodující je sluneční svit, ne teplo.

Dá se říct, že jsou odrůdy, které se více hodí i do méně příznivých podmínek, ať už jde o sluneční svit, odolnost vůči mrazům nebo vůči chorobám? Je odrůda, kterou byste doporučil začátečníkům, případně kde mají načerpat informace, aby jejich snaha nepřišla vniveč?

Důležitý je pečlivý výběr odrůdy ve vztahu ke stanovišti. Takzvané BIO-PIWI odrůdy mají zvýšenou odolnost vůči vymrznutí dřeva a chorobám. Choroba dokáže zlikvidovat keř za tři dny a špačci za pár minut. To bych doporučil nepodceňovat. Co se týče moštových bílých odrůd jde o Solaris, Merzling nebo Biancu, u červených je to Regent a Rondo. Pokud je o stolní odrůdy, je tu velký výběr, například odrůdy Alden Vostorg, Krystal, Phoenix, Prim. Moje pěstební zkušenost je, že bezsemenné odrůdy nejsou tak chuťově dobré.

Kdy je ideální doba na sázení vinné révy, aby se ujala a nepoškodily ji mrazy?

Pokud je přístupná zálivka, tak od poloviny dubna. Pokud není zálivka, tak s ohledem na půdní vláhu začátek dubna. Je ale nutno počítat s tím, že při nahlášených mrazech se sazenice přihrne hlínou nebo slámou.