Jménem iniciativy sídlící v obci Košík na Nymbursku K 213, která je známější bojem za práva otců, to na pondělní jednání středočeských zastupitelů přišel osobně oznámit předseda Jiří Fiala. O stavu stromů u krajem spravovaných silnic II. a III. třídy promluvil k zastupitelům už podruhé. V únoru zkritizoval stav stromů i práci silničářů a nabídl pomoc s řešením problému, pokud sdružení získá od kraje materiální podporu. Nyní netajil své mnohem hlubší rozčarování.

Horší přístup než za totality?

Zastupitelům Fiala řekl, že sdružení žádalo padesátitisícovou dotaci na nákup stromků, které chtělo vysázet kolem silnic III. třídy. „Nedostali jsme ani odpověď,“ stěžoval si s dodatkem, že krajská správa silnic přestala i komunikovat. Předtím si prý nechala předložit smlouvy, které s ní sdružení v souvislosti s péčí o zeleň uzavřelo v minulosti; zmínil dohodu z roku 2012. Nakonec podle vlastních slov dospěl k závěru, že od těch, kteří mají pocit, že jen zbytečně otravuje, už nečeká spolupráci, ale jediné: aby nedělali naschvály a nechali pracovat ty, co k tomu mají chuť. „Za totality jsme v Hnutí Brontosaurus dělali něco podobného,“ poznamenal Fiala. S upozorněním, že tehdy odpovědní alespoň nahradili náklady a cestovné. „Dnes se chovají jako arogantní panstvo,“ prohlásil.

Kolama dolů: Motorkáři se vydají na další bezpečnou projížďku s policisty

Uvedl, že za sdružení dospěl k závěru, že práce při údržbě zeleně je důležitá – a když se s těmi, kteří mají chuť do práce, odpovědní nebaví, prostě to tak je. „My je nepotřebujeme taky; ať nás nechají dělat,“ uvedl. Sdružení podle jeho slov prostě oznámí, kterou část aleje zrekonstruuje – a pustí se do toho. „Můžete si stěžovat, podat trestní oznámení,“ řekl na jednání zastupitelů.

Jestliže si Fiala posteskl, že nedostal vyžádaný příspěvek z hejtmanského fondu, ohrazuje se proti jeho podání hejtmanka Petra Pecková (STAN). Oficiální žádost o podporu kraj podle ní neeviduje. Sdružení K 213 prý jen poslalo dopis. „Bylo odpovězeno,“ zdůraznila hejtmanka. S tím, že odpisovali jak zástupci krajského úřadu, tak radní pro oblast dopravy Karel Bendl (ODS). Mimochodem – ten má lesnické vzdělání a praxi v oboru v pozici zaměstnance i v rámci svého podnikání.

U cestářů nyní platí nová pravidla

Sám Bendl upozorňuje, že krajská správa silnic má na starosti 8,5 tisíce kilometrů silnic – a jen loni za údržbu alejí a následnou péči utratila 74 milionů korun. Nyní má organizace vlastní dendroložku, starající se o dohled na zeleň a plánování péče. Dědictvím minulosti je podle jeho slov zanedbaná péče, ale i dřívější zásahy spojené s nedostatkem odbornosti. „Hledáme všechny možnosti ke zlepšení,“ uvedl. Ne vždy se však v minulosti osvědčila spolupráce s různými organizacemi. „V některých případech jsou výsledky tristní,“ uvedl radní. Dobrovolné spolky a veřejnost obecně – včetně nikde neorganizovaných jednotlivců – mají podle jeho slov zájem zapojit se, nicméně ne vždy to dopadlo dobře. K některým výsadbám z minulosti už se prý jejich autoři ani nehlásí. „Bylo to živené; někdy se to povedlo, jindy ne,“ poznamenal.

Krajská správa silnic také loni sjednotila pravidla pro výsadbu a ve smlouvách s dodavateli už jsou obsaženy odborné požadavky na řez i výsadbu podle standardů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; je také definováno, jakou certifikaci musejí mít zaměstnanci, kteří tyto práce zajišťují. Loni navíc všech 42 cestmistrů (každý z nich spravuje 200 kilometrů silnic) prošlo v této oblasti školením včetně poučení o uplatňování sjednocených pravidel; dříve zakázky zadával každý z nich „podle svého“. Letos je v plánu doplnění vědomostí cestmistrů i jiných zaměstnanců dalším školením. „Ano, spolupráci s obcemi nebo dobrovolnými spolky se nebráníme a chceme ji podporovat – ale podle jasných pravidel,“ uvedl Bendl. Třeba u výsadby je třeba zajistit i zálivku a následnou péči.

Omezení provozu uprchlických center? Dojde k tomu zřejmě ve středních Čechách

Posun k lepšímu v péči o zeleň kolem silnic potvrzuje i středočeská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Jednotnou metodiku sázení oceňuje, stejně jako školení cestmistrů. S odkazem informace od dendroložky připomněla, že několik obcí dostalo souhlas k zásahům – a tato spolupráce funguje dobře. Jarmila Smotlachová (ODS) za výbor krajského zastupitelstva pro životní prostředí připomněla, že je třeba přesně vědět, jaké stromy vysazovat – a vybírat je i s ohledem na klimatickou změnu. „Aby i přes dobrou péči po dvou letech neuschly,“ upozornila. Jedním dechem Smotlachová odsoudila Fialova slova pronesená na jednání zastupitelů: „Jeho rétorika se mi vůbec nelíbila; nechtěla bych, aby se mnou někdo takto mluvil.“