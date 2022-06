Centrum pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, domově Centrin, jsou v tuto chvíli v případě potřeby také připraveni přijmout klienty roztockého zařízení. Soukromá zařízení Centrin CZ fungují v Praze, Zruči nad Sázavou a v Unhošti. To zručské by mohlo nabídnout tři až čtyři místa, unhošťské pět volných lůžek, která má vyhrazená pro odlehčovací službu. Vyplývá to z vyjádření Heleny Bednářové, ředitelky Domova se zvláštním režimem v Unhošti.

„Hned ráno mi volala Simona Dobisová z kraje. Jsme schopni klienty přijmout. Podle získaných informací to ale nebude hned, protože většina z nich je po požáru v Roztokách ještě v péči lékařů,“ potvrdila ředitelka. Ve čtvrtek odpoledne pak dodala, že do Unhoště v pátek nástoupí první klientka. "Je to paní, která byla ošetřena ve střešovické nemocnici. Bydlela přímo pod střechou, kde hořelo, takže přišla o všechny svoje věci. O tu se postaráme hned v pátek," upřesnila Bednářová.

„Samozřejmě že to prožívám, celou noc. Velmi mě to zasáhlo, je to naprosto šílené,“ reagovala ředitelka na tragický požár v Roztokách. Vzhledem k tomu, že v soukromém unhošťském zařízení vypukl požár před dvěma lety v červenci, kdy začalo v technické místnosti hořet od elektrokoloběžky, má Bednářová stále v živé paměti, jaká nastala v momentě hrůza. I zdejší zařízení, podobně jako to v Roztokách, sloužilo dříve jako hotel a evakuace nebyla úplně snadná.

„Požár vypukl odpoledne a personál musel rychle vyvézt z budovy 97 klientů. Jsou zde ubytovaní lidé se stařeckou demencí, s alzheimrem. Evakuace byla o to náročnější. Museli být vyvezeni i lidé na vozících a bylo nutné přesvědčit všechny, že se nic vážného neděje. Domov je třípatrový a jsou zde i apartmány. Do zásahu se zapojilo také všech šestnáct zaměstnanců domova a hasiči. Měli jsme štěstí, že hořelo v jednom křídle budovy, takže se oheň do pokojů nerozšířil. Po odvětrání prostor se naši klienti mohli ještě téhož večera vrátit domů, přičemž hasiči nám ještě jednotlivé klienty pomáhali přepočítávat, “ popsala dramatické okamžiky ředitelka. I jim tehdy nabídli okamžitou pomoc okolní zařízení a stejně tak ministerstvo, ale naštěstí ji využít nepotřebovali.

Přizpůsobit se situaci

Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, kde by se o roztocké klienty dokázali postarat, funguje například ve Slaném. Jak sdělil ředitel tohoto krajského zařízení Václav Váňa, který zároveň vede i Domov seniorů v Uhlířských Janovicích, kapacita zařízení je celoročně prakticky stále naplněna. „I my jsme dostali emailem dotaz s požadavkem, zda bychom mohli umístit nějaké klienty z Roztok, ale obávám se, že tolik volných míst jako například v Unhošti mít v žádném případě nebudeme. I tak se pokusíme udělat, co bude v našich silách,“ sdělil ředitel.

Stejně tak byl osloven i ředitel krajského Domova Kladno Tomáš Abrhám. „Vzhledem k tomu, že nejsme zařízení pro osoby se speciálním režimem, neumím si představit, jak bychom se o klienty například s alzheimerem postarali. Nemáme ani potřebný personál, ale pokud to bude skutečně nutné, budeme se situaci třeba muset přizpůsobit. V takovém případě bychom ale byli nuceni odmítnou žadatele, kteří jsou v pořadí,“ dodal Abrhám.

Podobně krčí rameny i ředitel Petr Šála, který má na starosti krajský Domov Pod Lipami Smečno. „Naše kapacita je naprosto zaplněná a navíc nejsme domov se zvláštním režimem, nemáme pro to registraci, takže bychom snad ani klienty z Roztok přijmou nemohli,“ potvrzuje ředitel.

Pomocnou ruku ovšem nabídlo hlavní město Praha. "S hrůzou sleduji požár v alzheimer centru. Máme v pražských zařízeních 18 volných míst a naše radní pro sociální oblast Milena Johnová je již Středočeskému kraji nabídla. Může se stát, že pro řadu rodin pacientů z Roztok bude jednodušší navštěvovat své blízké v Praze, než třeba v některé vzdálenější části regionu," uvedl zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě).

Nadační fond pomoci zase Znesnáze21 zase vypsal na své dárcovské platformě sbírku, která má pomoct zmírnit následky tragédie. Cílem je vybrat půl milionu korun a finanční dary průběžně přibývají. Lidé mohou přispívat na webových stránkách.

Pomoc od ministerstva

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabídlo ve čtvrtek všem klientům Domova Alzheimer v Roztokách na Praze-západ mimořádnou okamžitou pomoc až do výše 63 750 korun. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL), který ve středu byl i na místě události, aby zasahujícím složkám poděkoval za záchranu dalších životů, uvedl, že jde o mimořádnou dotaci spojenou s náhradním ubytováním a péčí o poškozené.

Generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon upřesnil, že maximální částka, kterou je možné poskytnout, byla vyčíslena jako patnáctinásobek životního minima. Peníze jsou jako jednorázová dávka určeny klientům, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují překonat nepříznivou situaci poté, co je postihla vážná mimořádná událost.

„Naší snahou je nyní všem, kteří přišli při požáru o svůj majetek, pomoci v co nejkratší možné době. Z naší strany nabízíme veškerý servis – včetně zřízení mobilního pracoviště,“ připomněl Najmon. Upozornil, že lidé, které postihl požár, mohou také požádat o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. V tomto případě jde například o zaplacení správního poplatku v souvislosti se ztrátou osobních dokladů, za vydání duplikátu rodného listu a podobně.

Pomoc nabízí i Renata Malichová stojící v čele příbramského úřadu práce, který má funkci krajské pobočky. „Jsme připraveni zájemcům jakkoli pomoci; mohou se na nás tedy obracet i v případě, že budou potřebovat radu,“ připomněla ředitelka Malichová, že úředníci poskytnou i podporu, která se nepřepočítává na koruny.

Středeční požár domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou v Roztokách si vyžádal dva lidské životy a 55 zraněných. Zasahovalo tam na sto hasičů, živel dostali pod kontrolu ve čtvrtek kolem čtvrté hodiny ráno. Ve čtvrtek dopoledne byl na místě stále cítit silný pach spáleniště. Přítomných tam bylo několik jednotek hasičů, kteří zajišťovali vnitřek budovy.

