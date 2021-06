ANO ve středních Čechách by měl vést do sněmovních voleb předseda hnutí a premiér Andrej Babiš. Rozhodl o tom dnes sněm krajské organizace ANO v Lysé nad Labem, který zároveň zvolil novou krajskou předsedkyní středočeskou a nymburskou zastupitelku Adrienu Gabrielovou. Babiš považuje nominaci na post středočeského lídra za logickou, protože v kraji kandidoval i v letech 2013 a 2017, uvedl dnes na dotaz ČTK. Rozhodne ale podle něj celostátní výbor hnutí. V médiích se jednu dobu spekulovalo o tom, že by mohl kandidovat v Ústeckém kraji.

Premiér Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

"Byla schválena kandidátka, ale celostátní výbor do toho může ještě zasáhnout," upozornila Gabrielová. Zda bude Babiš skutečně lídrem ve středních Čechách, nebo dá přednost Ústeckému kraji, tak podle nové předsedkyně není stále jasné. "Ani my, členové, to nevíme," uvedla Gabrielová. Dodala, že slyšela o obou variantách. Babiš se dnešního krajského sněmu nezúčastnil.