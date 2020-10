„Přestože drtivá většina občanů nařízení dodržuje, existuje část osob, která je stále odmítá akceptovat,“ konstatoval Švejdar. S tím, že za nynější vážné situace takové jednání policisté již nemohou tolerovat. „V každém takovém případě budou postupovat důsledně,“ připomněl, že časy domluv zřejmě skončily – a je třeba počítat se sankcemi. Vzápětí se na internetu objevily rady, jak v takových případech postupovat: na místě nic neplatit, hlídce nic nepodepisovat, nechat věc přejít do správního řízení – a spoléhat na to, že správní orgány budou zavaleny natolik, že agendu nestihnou vyřizovat. A pokud stihnou, je prý na místě zpochybňovat předkládané důkazy o prohřešku… Vlastně se tak jen potvrzují slova o tom, že nařízená opatření někteří lidé brát vážně nemíní.

Kontroly jdou do tisíců

Že po období domluv přichází čas pro ráznější přístup, potvrdila ve středu Deníku i Barbora Schneeweissová ze středočeského policejního ředitelství. „Občanům jsme poskytli dostatek času na to, aby se s restrikcemi smířili a akceptovali je, zjištěné prohřešky jsme se snažili řešit převážně domluvou. Vzhledem k tomu, že je situace vážná a všichni občané si to musí uvědomit, bude policie dbát na řádné dodržování mimořádných opatření a nařízení,“ konstatovala. „Jejich nedodržování bude postihovat, a to oznámením správnímu orgánu nebo uložením sankce,“ upozornila.

Při kontrolách se středočeští policisté řídí především místní znalostí svého teritoria – přičemž se zaměřují hlavně na místa, kde se může shlukovat více lidí. Konkrétně se jedná například o okolí výdejních okének restaurací, nákupní centra a podobně. Policisté se také zaměřují na kontroly uzavřených provozoven i na prověřování, jak lidé dodržují nařízení o nošení roušek na určených místech.

Některé výjezdy hlídek jsou i reakcí na udání. Od pondělka do středečního rána zaznamenala středočeská policie na lince 158 šest podnětů občanů, které se týkaly nedodržování mimořádných opatření. Konkrétně šlo o nenošení roušek, srocování osob či nedodržení otevírací doby podniků. „Na veškerá oznámení vždy reagujeme a danou věc prošetříme,“ ujistila Schneeweissová. Celkově však jdou kontroly do tisíců. „Středočeští policisté provedli v pondělí celkem 1211 kontrol dodržování mimořádných opatření a v úterý 1274 kontrol, kdy zjistili tři přestupky,“ upřesnila.

Strážníci hlásí klid

Covidovým kontrolám se věnují i strážníci – přičemž v Deníkem oslovených městech nezaznamenali vážnější problémy. Mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová ve středu Deníku řekla, že pokud městská policie při běžné hlídkové činnosti zjistí nedodržování aktuálních nařízení, následuje upozornění. Vážnější prohřešek by byl předán ke správnímu řízení, k čemuž však zatím nedošlo.

Dobrou zkušenost tlumočil Deníku také velitel Městské policie Beroun Alexandr Scherber. Častěji museli strážníci upozorňovat na nošení roušek jen na trhu – to však bylo těsně po vyhlášení nového opatření, o němž lidé ještě nevěděli, a po výzvě si roušky nasadili. Nyní jsou ostatně berounské trhy zrušeny; poslední se konaly minulý týden ve středu a v sobotu. Také Scherber potvrdil, že zatím nebyl důvod sáhnout k sankcím; problémy nebyly ani s restauracemi. Nyní, po uzavření škol, se městská policie bude více zaměřovat na místa, kde se soustřeďují děti a mládež. „Budeme upozorňovat na maximální počet šesti osob, na dodržování rozestupů a doporučovat, ať si raději vezmou roušky,“ plánuje velitel.

Také mělnická městská policie se více zaměřuje na dvě hlavní lokality, kde se rádi scházejí mladí. A ne nově; už od minulého týdne, řekl Deníku vedoucí vnější služby Bohumír Slanař. Přítomnost strážníků omezila menší šarvátky, k nimž tam docházelo. Opatření proti koronaviru nejsou v Mělníku problém; z tohoto pohledu vnímá Slanař chování lidí ve městě jako prakticky vzorné. Což podle jeho slov zatím platilo i pro hospody nebo zastávky veřejné dopravy.