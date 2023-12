Kolik betlémů už ve sbírce máte?

Celkem mám asi 150 betlémů. Hlavně dřevěné, vyřezávané, ale najdou se tam i malé papírové betlémy, ke kterým mám citový vztah. Dostal jsem je od kamarádů, od pacientů, kteří už nežijí, přivezl jsem si je z dovolené… Betlémy, které nyní mohou návštěvníci vidět na hořovickém zámku, pocházejí z jedné z nejvýznamnějších soukromých sbírek betlémů v České republice. Představuje známé kralické betlémy, ale také betlémy kostelní nebo art deco. Většina z nich se vztahuje ke Krkonoším. Výroba betlémů kdysi začala v Králíkách a odtud se později rozšířila po celých Krkonoších.

Jak se přihodilo, že jste začal betlémy sbírat?

Jsem rodinný typ, Vánoce miluji, protože se rodina schází s dětmi, vnoučaty - a betlémy jsou nedílnou součástí Vánoc. Zhruba před dvaceti lety jsem na půdě naší staré chalupy v Krkonoších našel v krabici původní kralický betlém. Kupodivu nebyl vzhledem k jeho stáří tolik poškozený, proto jsme ho hned při prvních Vánocích vzali do rodiny. A protože mám dva syny, dostal jsem nápad, že i jim seženu tradiční staré betlémy, které by i oni mohli mít jako rodinné památky. A tím to všechno začalo. Sousedé z Podkrkonoší mi ochotně začali nabízet své staré rodinné betlémy, které nacházeli na půdách a ve sklepích. A protože nebyly kolikrát v reprezentativním stavu, začali mi pomáhat i s jejich restaurováním.

Za kolik jste tehdy ty první betlémy pořídil?

V té době jsem za každý z nich dal patnáct set až dva tisíce korun, což bylo relativně dost peněz. Dneska už ale mají betlémy daleko větší hodnotu. Ty, které kupuji, mají u ceny nejméně o jednu nulu navíc. U betlémů záleží hlavně na tom, jaký mají počet figurek, jak jsou velké, v jakém jsou stavu a jestli jsou třeba tvarově nebo materiálově atypické.