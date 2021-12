Na významné archeologické lokalitě, která patří mezi národní kulturní památky, je nyní k vidění především kamenná suť prorůstající plevelem a náletovými křovinami. Vykopávky Archeologického ústavu tehdejší Československé akademie věd, jehož týmy místo detailně zkoumaly v letech 1963–1990, dnes nic nepřipomíná. Co tehdy archeologové odkryli a nešlo o nálezy, jež byly odvezeny do depozitářů (laik by nejspíš hovořil o zbytcích „zdiva“, avšak takové označení není přesné), zvětrávalo a trpělo chováním návštěvníků, kteří si v místě archeologických sond dokonce rozdělávali ohníčky. Středočeský kraj proto v roce 2005 památku nechal zavézt.

Nahoře geometrie ukáže, co se skrývá dole

Co archeologové odkryli, je nyní opět schováno v hloubce. Další odkrývání tajemství skrytých pod zemí ze zatím neplánuje. Změny se však chystají – co je ukryto dole, by mělo být naznačeno i na povrchu, a to ve stavu odpovídajícímu 5. století před naším letopočtem. Budí to emoce. Návrh známého architekta Josefa Pleskota dokáže nadchnout, ale i naštvat. Pod petici odmítající „zabetonování“ vrchu a jeho zavážení štěrkem se podepsalo na devět tisíc lidí.

Pleskot navrhuje dominantní vyvýšený šedobílý mlatový čtverec o hraně dálky 56 metrů, v němž by byly zapuštěny nevyčnívající pestře nabarvené betonové prvky v podobě geometrických tvarů: čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu i úseček. Ty podle slov ředitele Archeologického ústavu Akademie věd ČR Jana Maříka odpovídají skutečným půdorysům i umístění nyní skrytých kamenných pódií, na nichž byly původně postaveny dřevěné objekty. Procházet by se návštěvníci mohli i přímo po těchto tvarech, avšak nejlepší přehled o tom, co znázorňují, by nabídl pohled z dřevěné rozhledny. Ta se nyní staví.

Akce na roky za zhruba deset milionů korun

Zda se skutečností i navrhovaný „Pleskotův čtverec“ s geometrickými tvary, je zatím otevřená otázka. Nyní běží schvalovací a povolovací řízení včetně diskusí s občany i odborníky, z nichž jedna se odehrála v úterý vpodvečer. Další se podle slov krajského radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václava Švendy (Spojenci/TOP 09) chystá přímo na místě, až to počasí dovolí; nejspíš kolem přelomu března a dubna. Tam by se také mělo reagovat na podněty, které občané do poloviny ledna zašlou na e-mailovou adresu zavist@kr-s.cz.

Pokud záměr získá povolení a dojde na jeho uskutečnění, hotovo by mohlo být do roku 2030, odhadl pro Deník starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN). Náklady v dnešních cenách vyčíslil „přes 10 milionů korun“; přesněji by se to dalo určit podle výkazu výměr, který ještě není k dispozici. Klíčové je, že navrhované objekty se dají odstranit a nijak nezasahují do samotného archeologického naleziště. Ani při budování by tak nebylo poškozeno nic, co ještě může být v zemi skryto. Stále totiž platí, že i po desítkách let výzkumu je vědecky zmapována pouze část akropole.