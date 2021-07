/FOTOGALERIE/ O fous světovější pověst má nově průhonická botanická zahrada Botanického ústavu Akademie věd ČR. Stala se první českou zahradou, jež získala akreditaci Conservation Practitioner udělovanou mezinárodní organizací botanických zahrad BGCI; Botanic Gardens Conservation International. Nejde však jen o prestiž. Získání tohoto oprávnění je významným stupněm v profesionalizaci zahrady a jejích genofondových programů, připomněla Mirka Dvořáková z botanického ústavu.

Průhonická botanická zahrada. | Foto: archiv Botanického ústavu AV ČR

„Pro návštěvníky i výzkumné pracovníky znamená akreditace jistotu, že jsou sbírky zahrady legální; odpovídají všem požadovaným normám a jsou vedeny v souladu s mezinárodním právem,“ vysvětlila Dvořáková, co se změnilo. Byť u akademické instituce by asi sotvakomu přišlo na mysl, že by to mohlo být jinak, potvrzení v podobě certifikátu může být v některých případech nezbytnou podmínkou pro zapojení do speciálních projektů.