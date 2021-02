„K dnešnímu dni ji máme potvrzenou u 31 pacientů v celém kraji,“ přiblížila v pondělí Deníku aktuální stav Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. S tím, že tyto případy jsou již zaznamenány ve všech středočeských okresech s výjimkou dvou – Mladoboleslavska a Rakovnicka. Deset okresů již prokázaný výskyt zaznamenalo.

Britská mutace tedy ve středních Čechách neřádí jen v oblasti Slaného v kladenském okrese, o níž se to všeobecně ví. Na její výskyt upozornila před týdnem tamější nemocnice, jež se kvůli koronaviru potýká s nedostatkem personálu i s přílivem nemocných; musela zajistit převoz části pacientů do dalších nemocnic – především do Rakovníku, Berouna, Říčan a Kutné Hory.

„Laboratorní vyšetření potvrdilo, že dosud nevídanou agresivitu šíření koronaviru mezi personálem má na svědomí takzvaná britská varianta viru SARS-CoV-2,“ uvedla nemocnice na svém webu již v pondělí 25. ledna. Bohužel o tři později následovalo smutné sdělení: ve věku 66 let zemřela Marta Ludviková, dlouholetá staniční sestra na interně B-ženy. Podlehla koronaviru. „Nejhodnější ženská, kterou jsme znali. Pomáhala vždy a všem; slovem, úsměvem, pohlazením. My jsme jí pomoct nedokázali – boj s covidem prohrála,“ loučí se s ní kolegové. „Kdo Martu znal, musel ji mít rád: vlídná k pacientům, mateřská k lékařům,“ připomínají její památku.