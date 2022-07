Plyne z ní, že v rámci projektu Red Air Aggressor Training Service se z osmi letounů L-159E brzy stanou protivníci napadající ve vzduchu nejlepší piloty britských ozbrojených sil. V rámci výcviku známého z USA, který i pro RAF bude novinkou, přispějí k tomu, aby se piloti stali ještě lepšími a získali potřebné zkušenosti. Uzavřená dohoda britské společnosti s českou firmou dále hovoří o rozvoji možností dlouhodobé údržby, modernizace, školení a logistické podpory pro letku letounů L-159E. Pardon: Medojedů: v kódu NATO se přezdívají jako Honey Badger.

Prezident a generální ředitel společnosti Aero Vodochody AEROSPACE Viktor Sotona označuje uzavření dohody o spolupráci za velký úspěch. „Jsme rádi, že Draken přenáší prověřený výcvikový koncept z USA do Evropy. Spolupráce s Draken Europe je zároveň skvělou referencí pro celé Aero,“ konstatoval. Byť míní, že český bitevník L-159 není třeba světu představovat; má pověst stroje, který ve své kategorii patří k nejlepším. „Všeobecně je považován za velkého pracanta. To, že si Draken přivezl tuto letku z USA s sebou do Evropy, jen potvrzuje vynikající kvality letounu L-159,“ chválí Sotona produkt Aera.

Stejnou řečí hovoří i generální ředitel Draken Europe Paul Armstrong. „L-159E Honey Badger je osvědčené, odolné a flexibilní lehké bojové a cvičné letadlo, které naši kolegové z Draken US používají již řadu let k poskytování bezpečného a vysoce specializovaného výcviku „agilních agresorů“,“ uvedl Armstrong. I pro něj představuje zakázka od Britů významný mezník ve spolupráci s českou stranou: „Jsme hrdí, že tuto službu přinášíme také do Spojeného království, což umožní další příležitost pro stále užší spolupráci s výrobcem těchto výborných letadel.“

Dá se říci, že tak s odstupem odvrací ránu, kterou stroji vzešlému ze spolupráce s americkým Boeingem kdysi zasadil tehdejší ministr obrany v barvách ČSSD Jaroslav Tvrdík: dodnes zůstávají v paměti jeho slova z roku 2001, kdy nový bitevník označil za nebezpečnější pro vlastní uživatele než pro nepřítele. I pak se k veřejnosti dostávaly informace o tomto stroji, jež působily spíše rozpačitě: česká armáda část ze 72 dodaných letounů označila za nepotřebné.

Sešlo i z několika zvažovaných obchodů, v jejichž rámci měly tyto stroje najít uplatnění (byť to zřejmě zčásti ovlivnil postoj vlády USA, která omezuje okruh zemí a režimů, do jejichž rukou se mohou dostat vyspělé americké technologie).

Do historie se nicméně podzvukový bitevník L-159 Alca zapsal jako stroj, který znamenal kvalitativní skok v oblasti vývoje a výroby nových letounů v Aeru. Ať už jde o samotnou konstrukci, moderní avioniku, uplatnění výkonného radaru, řešení kabiny včetně způsobu ovládání klíčových systémů pilotem, integraci systémů pasivní ochrany nebo přizpůsobení pro západní zbraňové systémy.

Generálmajor ve výslužbě Bohuslav Dvořák, který působí jaké externí poradce společnosti Aero, připomíná, že nasazení letounů L-159 do výzbroje Armády ČR v roce 2000 umožnilo pilotům taktického letectva se plnohodnotně zapojit do cvičení vzdušných sil NATO – a získat tak neocenitelné zkušenosti se vzdušnými operacemi aliance. „Letouny L-159 se také osvědčily při výcviku leteckých návodčích pro podporu pozemních sil ve dne i v noci,“ upozornil.

Při operačním nasazení v rámci vzdušných sil je velmi efektivní proti pomalým a nízkoletícím cílům – včetně bezpilotních prostředků,“ připomněl Dvořák. V rámci bojového nasazení se letoun osvědčil v Iráku, a to i při ničení pozemních cílů s využitím různých druhů munice.

