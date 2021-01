Jeho posláním je nabídnout lidem možnost pohodlně uhradit platební kartou všemožné místní platby: za odpad, ze psa, sportovní kroužky, využívání knihovny, školkovné, školní obědy… Prostě leccos, nač se dají napasovat slova opakovaná v televizní reklamě (byť zacílené jiným směrem): „Nemusíš nikam chodit.“ Záleží na tom, jaké služby do systému zadají obecní a městské úřady i rozmanité místní organizace. Třeba učiliště v Kladně dokonce nabízí možnost uhradit takto platbu za pořízení stejnopisu výučního listu či maturitního vysvědčení.

Nápad popohnal koronavirus

Pro práce na rozvoji platebního portálu, který na základě zadání kraje vyvinula společnost Abuco ICT a o jeho pilotní provoz se stará krajská příspěvková organizace Regionální dotační kancelář, byla vytvořena pracovní skupina. Zastupitele o tom informoval předseda výboru pro digitalizaci a chytrý kraj Michael Kašpar (za STAN), kterého hejtmanka Petra Pecková (za STAN) požádala, aby se na možnosti, jež projekt nabízí, detailněji podíval.

Součástí tříčlenného týmu je i Gabriel Kovács (ANO) z opozičních lavic. Právě od něj podnět k vytvoření platebního portálu pro kraj vzešel, když byl v minulém volebním období náměstkem hejtmanky. Kovács, který se platebními systémy zabývá profesně, Deníku řekl, že tenhle nápad nosil v hlavě už dlouho; pořád se ale objevovalo něco, co bylo třeba řešit naléhavěji. Pak ale přišlo zklidnění s jarní koronavirovou vlnou, jež současně ukázala, jak užitečné by bylo mít systém, který drobné místní platby umožní uhradit na dálku a bez osobního kontaktu. Tak sedl a sepsal zadání…

Pracuje se na zlepšeních

Pro další rozvoj platebního portálu se jednání středočeských zastupitelů vyslovil Petr Halada (za STAN). Nabídl zkušenost starosty Kamýku nad Vltavou na Příbramsku i svou vlastní. „Na obci už to používáme – a občané to využívají; i já sám jsem to vyzkoušel,“ konstatoval. To, že pracovní skupina bude krajský platební portál dále rozvíjet – a také usilovat o jeho širší využití – potvrzuje Jakub Rejzek (ODS). „Vyzýváme starosty, aby nám dávali podněty,“ konstatoval, že vítána jsou upozornění na to, co by se dalo zdokonalit. Nyní se podle jeho slov řeší třeba vydávání potvrzení o uhrazených poplatcích.

Zájem o další rozvíjení platebního portálu ocenila z řad opozice někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Chtěla bych poděkovat koalici, že tento projekt přebíráte,“ řekla na jednání zastupitelů. S tím, že jednoznačně jde o zvýšení komfortu pro občany.