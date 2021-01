Měli – a velký; den ode dne stoupá, řekl v pátek Deníku krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „Už je jich v řádu desítek,“ konstatoval. S tím, že očekává skokový nárůst zájmu poté, co bude k dispozici vakcína, která nevyžaduje speciální zacházení. Je totiž známo, že zatím u nás nejběžněji používaná očkovací látka, kterou vyvinuly firmy Pfizer a BioNTech, vyžaduje transport a skladování při teplotě -70 stupňů Celsia. Nicméně: zájem lékařů je jedna věc – a mít dostatek vakcín, které jim mohou být dodány, věc druhá.

Ještě je třeba počkat

Desítky e-mailů, které již dostal od lékařů zajímajících se o možnost zapojit se do aplikace vakcín, zmínil Deníku také primář interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Martin Polák, jenž zastává pozici krajského koordinátora očkování. „Zájem praktických lékařů očkovat seniory ve věku nad 80 let je veliký,“ přikyvuje. Shodně s Pavlíkem však zdůrazňuje, že nyní to není aktuální – k čemuž podle jeho slov dospěli experti napříč kraji; právě s výjimkou Prahy a jihu Moravy. I Polák upozornil na specifické podmínky pro manipulaci s očkovací látkou dodávanou společností Pfizer: od transportu přes uchovávání až po ředění před použitím. „A Moderna bude něco podobného,“ poznamenal.

Za příležitost pro zapojení praktických lékařů (kteří přece jinou vakcinaci zajišťují ve svých ordinacích běžně) Polák považuje očekávaný start používání látky od společnosti AstraZeneca. Ta přísné podmínky pro transport nevyžaduje. Zatím čeká na schválení – přičemž krajský koordinátor má informace, že potřebný souhlas by měl přijít do konce měsíce. Osobně očekává, že po schválení Evropskou lékovou agenturou by mohl první závoz dorazit do čtrnácti dnů; možná i dřív.

Manipulace s touto vakcínou je podle Polákových slov vhodná i pro ordinace praktiků, takže lze očekávat výrazné vzedmutí zájmu. A prý by to mělo klapat. „Firma jí má vyrobený dostatek – a k její distribuci použije stejné kanály, kterými běžně dodává jiné léky,“ konstatoval Polák. Obzvlášť oceňuje, že právě praktičtí lékaři budou moci začít podávat vakcínu i v domácím prostředí – tedy se vydat za imobilními pacienty do jejich domácností. „Ještě však není ujasněno, jak to bude s administrací; záleží na rozhodnutí ministerstva,“ poznamenal, že stále existují otazníky.

Nemást lidi z televize

Krajský koordinátor očkování se současně ohradil proti televiznímu vystoupení předsedy Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonky naznačujícímu, že očkování zajišťované praktiky není po chuti některým krajům. Sám mu poslal e-mail, v němž se ohradil proti vyjádření, jež podle něj jen přilévá olej do ohně. „Není to tak, že by se praktičtí lékaři neměli zúčastnit,“ zdůraznil Polák. Podle něj šlo jen o upozornění reagující na některé reportáže, kde z hlediska bezpečnosti pacientů bylo vidět postup praktického lékaře odporující doporučením Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Starosta přišel s prosíkem

V souvislosti s očkováním touto formou nabídla v pátek příhodu s krajským přesahem středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Novinářům řekla, že ji oslovil nejmenovaný starosta jedné městské části v Praze s telefonickou žádostí, zda by mu mohla půjčit 40 lahviček. Domluvena byla dodávka od fakultní nemocnice, ale neklaplo to podle představ – a on má sezvané seniory… Pro Deník hejtmanka upřesnila, že nepůjčila ani dávku. Ani nemohla. „Já je nemám,“ konstatovala s tím, že sama měla tuhle ampulku v ruce jednou jedinkrát: když se natáčelo video k propagaci vakcinace. „A kdyby to udělat chtěla, já bych to nedovolil. Mrazák bych bránil vlastním tělem,“ poznamenal radní Pavlík. Nicméně – i když úsilí pražského starosty nebylo úspěšné, hejtmanka na tuto snahu pohlíží s uznáním. Oceňuje prý starosty, kteří mají zájem se o své občany postarat.