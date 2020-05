Cestování se už mění, posílení vlaků má přijít za týden

Dojíždíte do Prahy? Pozor tedy, ať nepřejedete. Od pondělka se mění cestování po hlavním městě. Některé Středočechy jezdící do metropole za prací by to mohlo překvapit. S dalšími změnami, přicházejícími s návratem do normálu po koronavirových omezeních, se v městské hromadné dopravě obnovuje režim provozu zastávek na znamení: autobusové spoje i tramvaje už tedy nezastavují všude jako dosud.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek