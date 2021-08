Umí například kombinovat veřejnou dopravu se sdílenými prostředky (poradí tedy, kdy se vyplatí přesednout z veřejné dopravy na sdílené kolo, do sdíleného auta nebo třeba do taxíku), zohlednit cestování s těžkými zavazadly nebo brát v potaz pohybový handicap pasažéra. Takové jsou hlavní plusy takzvaného multimodálního plánovače tras, shrnula Veronika Dostálová z Technologické agentury ČR.

Podle možností, potřeb i počasí

Jde o společný projekt buštěhradského UCEEB, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, a společnosti CEDA Maps, který možnosti kombinovat různé způsoby dopravy posouvá na jinou úroveň. Právě proto technologická agentura vývoj plánovače podpořila částkou 3,1 milionu korun z Programu ZÉTA, byť podobné aplikace už jsou k mání.

Žádný z plánovačů ale není zaměřený přímo na česká města, upozornil předseda agentury Petr Konvalinka, který hovoří o „řešení nejen unikátním, ale doposud na trhu nedostupném“. „Nezohledňují možnosti lokálně sdílených prostředků, jako jsou například kola či koloběžky. S nevhodně zvolenými trasami se potýkají především pohybově znevýhodnění lidé,“ připomněl k nyní dostupným plánovačům. „Autoři plánovače se těmto nedostatkům chtějí vyhnout,“ shrnul Konvalinka, co bude tentokrát jinak. Jak se to podařilo, nyní tvůrčí tým začne ověřovat pilotním provozem v několika lokalitách.

Vývojáři plánovače vycházeli nejen z vlastních nápadů, ale oslovili i skutečné uživatele z předem vybraných cílových skupin. Právě podle jejich požadavků a potřeb (a do budoucna využijí jejich zkušeností s testováním) vymýšleli, jak vytvářet chytré kombinace dopravy, které koncovému uživateli nabídnou nejvhodnější variantu pro jeho konkrétní situaci. S tím, že co může být super pro studenta Olivera, nemusí vyhovovat seniorce Anastázii – a že co je pro každého z nich ideální dnes, nemusí být fajn i zítra.

„Preference každého z nás se mohou měnit podle cíle, jako je cesta do práce či na úřad, podle kontextu situace – tím může být třeba špatné počasí – a našich omezení například v podobě použití kočárku či invalidního vozíku,“ poznamenal k tomu představenstva společnosti CEDA Maps Radovan Prokeš. V potaz mají složité algoritmy brát například i aktuální informace o hustotě provozu. Přínosem pro uživatele se má také stát jednoduché placení za rozdílné služby najednou (jízdenka na vlak, lístek na MHD, parkování…); k dispozici by měly být třeba i finančně výhodné balíčky služeb.

Spolupráce s konkrétními městy

Podobný projekt, označovaný jako intermodální plánovač trasy, chystá také Praha ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje a Integrovanou dopravou Středočeského kraje. Vedle veřejné dopravy a sdílených aut včetně elektromobilů, kol, elektrokol nebo elektrokoloběžek kladou jeho tvůrci větší důraz i na pěší chůzi. V jeho případě se počítá se spuštěním pilotního provozu v příštím roce. Do budoucna by se jeho funkce měly stát součástí mobilní aplikace PID Lítačka.

I tvůrci multimodálního plánovače chtějí pracovat se všemi dostupnými daty. Oslovili proto kraje i řadu měst s žádostí o spolupráci, aby se podařilo napojit třeba jejich informace o parkování, veřejné dopravě a dalších službách. „Zároveň vyvíjíme nové metody pro kvalitativní mapování měst nebo predikční algoritmy, které nám pomohou odhadovat vývoj nabídky i poptávky,“ poznamenal Prokeš, jenž předpokládá, že časem by se multimodální plánovač mohl stát běžnou součástí nabídky operátorů veřejné dopravy ve městech a krajích.