Cestující čekají nové škrty v dopravě. Nejdřív ty koronavirové, pak vánoční

Na pozoru se musí mít středočeští cestující, jimž se od příštího týdne vyplatí předem si ověřit, zda vyhlédnutý spoj skutečně pojede. Na některé – a týká se to zvláště autobusů – by totiž čekali marně. Tentokrát to však nesouvisí s nedávnou integrací dalších oblastí kraje do systému Pražské integrované dopravy (konkrétně Berounska s Hořovickem a Rožmitálska), což dokáže se zažitými časy odjezdů autobusů důkladně zamíchat, ani s každoroční prosincovou obměnou jízdních řádů na železnici – což se obojí vztahuje k uplynulé neděli. Na vině jsou opatření, jimiž naše životy narušuje koronavirová krize. Už zase.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

V pondělí a v úterý nepojedou takzvané školní spoje, tedy takové, jež jsou v jízdních řádech označeny časovou poznámkou hovořící o tom, že jezdí jen ve dnech školního vyučování, upozorňuje na svém webu krajský úřad. S tím, že to vychází z vládního vyhlášení, podle něhož se Česká republika v systému protiepidemických opatření PES vrací do 4. stupně rizika nákazy – a zejména se souvisejícím s rozšířením doby vánočních prázdnin i na 21. a 22. prosinec. Středočeši a Pražané budou spolupracovat na digitalizaci Přečíst článek › Od středy 23. prosince se pak začnou uplatňovat změny, které byly naplánované už předem podle kalendáře: vánoční omezení veřejné dopravy, což vyplývá z tradičních změn poptávky po cestování ve svátečním období. Bude tedy v platnosti předem připravený a schválený prázdninový provoz. Po víkendu se tudíž vyplatí odjezdy předem ověřovat. Nejdostupnější je zadat dotaz do některého z internetových vyhledávačů spojení; v případě Pražské integrované dopravy poslouží i mobilní aplikace PID Lítačka.