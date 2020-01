Vystavená je také například guma z kola raketoplánu nebo část motoru F-1 z americké rakety Saturn 5, která přepravovala k Měsíci pilotované mise. První stupeň rakety dopadl na dno Atlantiku v roce 1969 a dotyčné části byly vyzdviženy na souš teprve před šesti roky. Území Spojených států opustily poprvé až kvůli pražské výstavě.

Podle promotérské společnosti JVS, která celý projekt vymyslela a zorganizovala, byla příprava exhibice náročná. „Je za tím hodně cest do USA, hodně přesvědčování, plánování a peněz. Konkrétně na ten vystavený motor byl slušný pořadník. Nám se nakonec podařilo přesvědčit muzeum Cosmosphere, které motory restaurovalo, že je ukážeme v úplně jiné části světa a že vše bude na velmi profesionální úrovni,“ přiblížil přípravy Petr Suchánek z JVS.

Dvě velká letadla

Všechny vystavené předměty naplní buď dvaadvacet kamionů nebo dvě nákladní letadla typu jumbo. Vůbec nejtěžší kousek na celé výstavě a pro leckoho nejspíš i její hlavní „tahák“ je tři a půl tuny vážící model sovětské vesmírné stanice MIR, která strávila na zemské orbitě posledních patnáct let minulého století. Uvnitř makety se návštěvník vžije do pocitů skutečných astronautů – zdání stavu beztíže dodává i nakloněná podlaha.

Pozoruhodné jsou též věrné kopie starších měsíčních „vozítek“ nebo planetární sondy Opportunity, která zkoumala až do předloňského roku geologii Marsu. Nahlédnout lze do řídícího centra NASA, kokpitu raketoplánu Columbia, v poslední sekci pak vyzkoušet i virtuální realitu.

Cosmos Discovery nezapomíná ani na plány kolonizace Marsu. „Technicky je už dnes cesta člověka na Mars zvládnutelná. Zbývá dořešit, aby doletěl tam a zpět živý a zdravý,“ uvedl během zahájení výstavy odborník na kosmonautiku Dušan Majer, podle kterého je taková mise reálná kolem roku 2040.

Kdy, kde a za kolik



do 30. 4.

Otevírací doba

denně 9.00 –20.00

poslední návštěvníci v 18.30



Křižíkovy pavilony, Výstaviště Praha, Praha 7



VSTUPNÉ

po–pá: 300 Kč

so –ne: 350 Kč.



Student do 26 let

a senior 65+: 250 Kč



ZTP/P + 1 doprovod: 190 Kč



Rodinná vstupenka dva dospělí až tři děti: 800 Kč



Zdroj: Výstaviště Praha a web výstavy